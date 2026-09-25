Nuevo disco

Cruzando el Charco propone "Desactivar el drama"

La banda platense llega con una propuesta conceptual que invita a transformar el dolor en luz a través de la música. El disco fue grabado en Elefante Blanco, el estudio de No Te Va Gustar, bajo la producción de Juan Bruno y Pepe Céspedes (Bersuit Vergarabat), y aborda nuevos géneros musicales.