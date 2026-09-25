Cruzando el Charco presenta “Desactivar el drama”, su nuevo álbum de estudio concebido como una reflexión profunda sobre el paso del tiempo, los vínculos y las emociones. El título funciona como una declaración de principios: la búsqueda de correr el drama de foco para poder atravesar y resolver los problemas reales. Ya disponible en todas las plataformas.
Cruzando el Charco propone "Desactivar el drama"
La banda platense llega con una propuesta conceptual que invita a transformar el dolor en luz a través de la música. El disco fue grabado en Elefante Blanco, el estudio de No Te Va Gustar, bajo la producción de Juan Bruno y Pepe Céspedes (Bersuit Vergarabat), y aborda nuevos géneros musicales.
El disco fue grabado en Uruguay en Elefante Blanco, el icónico estudio de No Te Va Gustar, bajo la producción de Juan Bruno y Pepe Céspedes (Bersuit Vergarabat). El proyecto amplía el universo sonoro de la banda sin perder su pulso rockero característico.
Nuevos géneros
El álbum incluye un homenaje al tango con una versión de “Como dos extraños”, acompañada por la Rueda de Candombe con participación del Negro Méndez en timbales y Joaquín Kitegroski en el bandoneón, y cuenta con la participación de Los Pérez García -banda amiga de hace muchos años- en “Tiempo perdido”.
Además, Los Caligaris se suman a “Habla”, en otra colaboración que refleja el espíritu de encuentro que atraviesa todo el álbum.
Entre estas novedades aparece una rumba flamenca en “Drama” junto al conjunto de Andalucía, Salistre, quienes además participaron activamente de la producción y aportaron su conocimiento para llevar el género hacia un sonido más fiel a su esencia.
Asimismo, Cruzando el Charco vuelve a acercarse al folclore argentino en “Te doy mi corazón”, canción que cuenta con la participación de Los Campedrinos y Benja Chazarreta, referente y gran conocedor del género.
Con “Desactivar el drama”, la banda vuelve a poner en el centro aquello que siempre estuvo presente en su música. A lo largo del disco, letras intensas y melancólicas conviven con armonías luminosas y ritmos que invitan al movimiento, usando la música como un vehículo para transformar aquello que duele.
La producción refleja la madurez artística y la constante evolución de un grupo que ha recorrido escenarios de toda Argentina, Latinoamérica y Europa, llevando como bandera la emoción genuina y la conexión directa con su público.
Tracklist
01- Qué bueno
02- Por vos
04- La charla
05- Habla ft. Los Caligaris
06- Tirado
07- Harto
08- Tiempo perdido ft. Los Pérez García
09- Drama ft. Salistre
10- Te doy mi corazón ft. Los Campedrinos & Benja Chazarreta
11- En otra vuelta
12- Volverás
13- Como dos extraños ft. Rueda de Candombe