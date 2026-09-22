Iván Fund, ganador del Premio del Jurado (Oso de Plata) en la edición del Festival de Berlín de 2025 por “El mensaje”, está filmando “Los cuerpos del verano”, con locaciones en Santa Fe y Paraná.
Iván Fund trabaja en "Los cuerpos del verano"
El film, producido por la compañía brasileña RT Features y la argentina Rita Cine, cuenta con las actuaciones del taiwanés Lee Kang-sheng, y los argentinos Miranda de la Serna, Marcelo Subiotto, Jorge Sesán y Ana Garibaldi. Adapta la premiada novela homónima de Martín Felipe Castagnet, quien firma el guión junto al director de “El mensaje”.
La historia está ambientada en un futuro cercano en el que la muerte ha dejado de ser definitiva. En este mundo, la conciencia humana puede preservarse en un limbo digital y posteriormente transferirse a otro cuerpo.
Pero regresar a la vida tiene un precio. Tras pasar un siglo existiendo como datos en la nube, Rama vuelve al mundo físico en un cuerpo precario, el único que puede permitirse. De regreso, emprende la búsqueda de su hijo, ahora un hombre anciano que ha decidido desafiar la lógica dominante al elegir una muerte natural y definitiva.
Publicada en 2012 por Factotum Ediciones, la novela homónima de Martín Felipe Castagnet obtuvo ese mismo año, por unanimidad, el VII Premio a la Joven Literatura Latinoamericana, otorgado en Francia por la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire.
Elenco
El reparto combina figuras destacadas del cine internacional y argentino. Lee Kang-sheng, quien interpreta a Rama, es uno de los principales referentes del cine taiwanés y es conocido por su extensa colaboración con el director Tsai Ming-liang, con quien trabajó en “Vive L’Amour” (1994) y “Perros callejeros” (2013), entre muchos otros films.
Desde Argentina, el elenco incluye a Miranda de la Serna, reconocida por “Corazón errante” (2021); Marcelo Subiotto, protagonista de la mencionada “El mensaje” (2025), “Puan” (2023) y “Glaxo” (2026); Jorge Sesán, de “Pizza, birra, faso” (1998), “Okupas” (2000) y más recientemente de “El Eternauta” (2025); y Ana Garibaldi, protagonista de la serie de Netflix “En el barro” desde 2025.
La filmografía de Fund explora los límites entre la vida y la muerte, combinando elementos del cine de género con narrativas originales y poco convencionales. Entre sus trabajos se encuentran “Vendrán lluvias suaves” (2018) y “Piedra noche” (2021), entre otras.
“Los cuerpos del verano” es la segunda colaboración entre Fund y Castagnet (tras “Piedra noche” y “El mensaje”) y se suma a la creciente lista de producciones latinoamericanas de RT Features.
Entre ellas están “La Perra”, de Dominga Sotomayor, presentada en la Quincena de Realizadores de Cannes; “Glaxo”, de Benjamín Naishtat, protagonizada por Lali Espósito, Esteban Lamothe, Esteban Bigliardi y Marcelo Subiotto, que tuvo su estreno en el Festival de Toronto; y el thriller dramático “República Luminosa”, del guatemalteco Jayro Bustamante, actualmente en preparación para su rodaje.
De Brasil al mundo
Fundada por Rodrigo Teixeira en 2006, RT Features es una de las principales productoras cinematográficas de América Latina y la productora brasileña con mayor presencia en el mercado internacional. Sus películas han recibido más de 50 nominaciones a premios, incluyendo nueve nominaciones al Oscar y seis al Globo de Oro.
Entre sus producciones se encuentran “Armageddon Time” (2022), de James Gray; “Bergman Island” (2021), de Mia Hansen-Løve; “La vida invisible” (2019), de Karim Aïnouz, ganadora del premio a Mejor Película en la sección “Un Certain Regard” del Festival de Cannes; “Ad Astra” (2019), de James Gray y protagonizada por Brad Pitt.
También “Wasp Network” (2019), de Olivier Assayas, con Penélope Cruz, Gael García Bernal y Wagner Moura; “The Lighthouse” (2019), de Robert Eggers, protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson y ganadora del máximo premio de la crítica en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes; “Call Me By Your Name” (2017), de Luca Guadagnino, ganadora del Oscar a Mejor Guión Adaptado.
Anteriormente produjo “La bruja” (2016), también de Robert Eggers; “Frances Ha” (2013) y “Mistress America” (2015), ambas de Noah Baumbach y protagonizadas por Greta Gerwig; y “Love” (2015), de Gaspar Noé.
En 2024, RT Features fue una de las productoras, junto con VideoFilmes y Mact Productions, de “Aún estoy aquí”, de Walter Salles. La película ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Venecia, el Globo de Oro a Mejor Actriz - Drama y el Oscar a Mejor Película Internacional, además de recibir nominaciones a Mejor Actriz y Mejor Película.
En 2026, la compañía estrenó “Privadas de sus vidas”, de Gustavo Vinagre y Gurcius Gewdner, en el Festival Internacional de Cine de Róterdam; “Isabel”, de Gabe Klinger, en la Berlinale; “La Perra”; “Paper Tiger”, de James Gray, en la Selección Oficial de Cannes; “Furies”, de Rami Kodeih, en el Festival de Venecia; y “Glaxo” en Toronto y ahora en San Sebastián.
Apuesta nacional
Rita Cine es una productora de cine argentina especializada en el cine de autor independiente, fundada en el año 2015 por Laura Mara Tablón.
Desarrolla la obra de autores argentinos como Iván Fund (“El mensaje”, “Piedra noche”, “Vendrán lluvias suaves”), Sol Berruezo Pichon-Rivière (“Mamá, mamá, mamá”; “Nuestros días más felices”), Ezequiel Erriquez Mena (“Emi”, “La crecida”) y la santafesina Betania Cappato (“Una escuela en Cerro Hueso”, “La Mujer Hormiga”).
Ha comenzado su colaboración con la directora Ana Katz para su próximo proyecto de largometraje “La estirpe”, basada en la novela homónima de Carla Maliandi.