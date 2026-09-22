Cineasta sancristobalense

Iván Fund trabaja en "Los cuerpos del verano"

El film, producido por la compañía brasileña RT Features y la argentina Rita Cine, cuenta con las actuaciones del taiwanés Lee Kang-sheng, y los argentinos Miranda de la Serna, Marcelo Subiotto, Jorge Sesán y Ana Garibaldi. Adapta la premiada novela homónima de Martín Felipe Castagnet, quien firma el guión junto al director de “El mensaje”.