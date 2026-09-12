Con la actuación de Lali Espósito

"Glaxo" tuvo su estreno internacional en el Festival de Toronto y lanzó su primer tráiler

La película dirigida por Benjamín Naishtat es una adaptación de la novela homónima de Hernán Ronsino. La coproducción argentino-brasileña cuenta con las actuaciones de Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh. Luego irá a San Sebastián, a competir por la Concha de Oro.