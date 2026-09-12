En simultáneo con el estreno de “Glaxo”, este viernes 11 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde forma parte de la sección Special Presentations, Lali Espósito compartió el primer tráiler de la película que protagoniza bajo la dirección de Benjamín Naishtat y que tendrá un importante recorrido internacional.
"Glaxo" tuvo su estreno internacional en el Festival de Toronto y lanzó su primer tráiler
La película dirigida por Benjamín Naishtat es una adaptación de la novela homónima de Hernán Ronsino. La coproducción argentino-brasileña cuenta con las actuaciones de Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh. Luego irá a San Sebastián, a competir por la Concha de Oro.
En sus redes, la actriz y cantante difundió las primeras imágenes del film y se mostró entusiasmada por el lanzamiento. “Está basada en la novela homónima de Hernán Ronsino”, informó junto al adelanto. Y agregó: “Qué emoción”.
Tras su proyección en Toronto, “Glaxo”competirá por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, entre el 18 y el 26 de septiembre.
Del papel al cine
La historia transcurre entre fines de los años 50 y la década de 1980 y gira alrededor de cuatro jóvenes (Vicente “Flaco” Vardemann, “Bicho” Souza, Miguelito Barrios y Lucio Montes) cuya amistad comienza a resquebrajarse a partir de la llegada de un ex policía (Ramón Folcada) y su esposa (la “Negra” Miranda) a un pueblo donde funciona una fábrica farmacéutica.
La novela de Ronsino toma su nombre de la fábrica de la farmacéutica Glaxo, antaño instalada en Chivilcoy. En relación con la adaptación (que tiene algunos cambios de circunstancias), el autor declaró que, pese a figurar como coguionista de la película, decidió no intervenir activamente en el desarrollo del guión y dejar esa tarea principalmente en manos del realizador.
Además de Lali, el elenco está integrado por Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh, entre otros. También cuenta con la presentación de Joaquín Bonadeo.
Vale destacar que, para Naishtat, el Festival de San Sebastián es un territorio conocido. En 2018, “Rojo”, protagonizada por Darío Grandinetti, obtuvo allí la Concha de Plata a Mejor Dirección, además de otros reconocimientos.
También es autor de “Historia del miedo” y, junto con María Alché, de “Puan”, siempre retomando la historia política y social argentina. “Glaxo” prolonga ese interés, aunque esta vez la gran historia permanece principalmente en segundo plano y se filtra a través de las relaciones privadas de los personajes.
Celos y traición
Según la descripción oficial del festival, firmada por la programadora Diana Cadavid, la película “transforma una sola traición en un absorbente relato de culpa, lealtad y memoria, entrelazando la tragedia personal con la turbulenta historia argentina del siglo XX a través de una atmósfera de misterio y suspenso crecientes”.
El texto de Cadavid destaca la frase que abre el filme: “‘Todo está perdido cuando un amigo te traiciona’, declara ominosamente un narrador durante la secuencia inicial de ‘Glaxo’, una película que se desarrolla como el cumplimiento de esa inquietante promesa”.
La trama, de acuerdo con la sinopsis firmada por la programadora, “construye una narrativa absorbente que transcurre en tres líneas temporales diferentes y se centra en Flaco y Miguelito, dos de cuatro amigos íntimos cuyos vínculos se remontan a su adolescencia”.
“Flaco es enviado a prisión, incriminado por un delito que no cometió por Ramón Folcada, un ex policía con un pasado violento. La injusticia surge de una mentira contada por Miguelito, quien identificó falsamente a Flaco como el amante de la esposa de Folcada. A cambio, Folcada lo ayuda a evitar el servicio militar y le consigue un codiciado puesto en Glaxo, la única fábrica del pueblo”.
Sobre el desarrollo narrativo, Cadavid señala: “La historia de suspenso se desarrolla gradualmente, exponiendo las complejas motivaciones, traiciones y el impacto duradero de las decisiones de sus personajes”. Y agrega que la película “también ofrece una mirada intensa y sin concesiones a algunos de los capítulos más dolorosos de la sociedad argentina durante la segunda mitad del siglo XX”.
La música sigue
Por su parte, Lali se está preparando para su tercer show en River. Se presentará el 26 de septiembre en el Monumental con un show que cerrará su exitosa gira Atendiendo al Demonio y culminará un momento histórico de su carrera.
Fue en mayo que hizo dos shows en River con la presencia de Kylie Minogue como invitada, además de estrellas nacionales como Duki, Miranda! y Dillom.
Por eso, para el gran cierre de esta etapa, los fans esperan que tenga una invitada o invitado de la talla de Minogue. Sin embargo, aún no se reveló de quién se trataría. Por su parte, Lali anticipó que habrá sorpresas para los presentes.
“Solo diré que el que no venga a River el 26 de septiembre se va a querer morir después”, cerró la cantante.