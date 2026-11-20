Encuentro artístico solidario

"La cultura te abraza" para acompañar a los damnificados por la crecida del Paraná

El encuentro se realizará este domingo 22 de noviembre, desde las 17.30, en la plaza Pueyrredón de Santa Fe. Habrá música en vivo, títeres y narración oral. La convocatoria invita a acercar donaciones para las familias afectadas por la crecida del río.