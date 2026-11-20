La cultura también puede ser una forma de tender una mano. Con esa premisa, este domingo 22 de noviembre se realizará en Santa Fe “La cultura te abraza”, un encuentro artístico solidario destinado a acompañar a las personas damnificadas por la crecida del río Paraná.
"La cultura te abraza" para acompañar a los damnificados por la crecida del Paraná
El encuentro se realizará este domingo 22 de noviembre, desde las 17.30, en la plaza Pueyrredón de Santa Fe. Habrá música en vivo, títeres y narración oral. La convocatoria invita a acercar donaciones para las familias afectadas por la crecida del río.
La actividad tendrá lugar desde las 17.30 en la plaza Pueyrredón, con propuestas de música, títeres y narración oral, en una jornada que busca reunir expresiones artísticas y compromiso comunitario.
Organizado por Cultura de Pie y la Feria del Sol y la Luna, el encuentro propone transformar el espacio público en un lugar de solidaridad y participación, convocando a artistas y vecinos a colaborar con quienes atraviesan las consecuencias de la emergencia hídrica.
Música, títeres y relatos para compartir
La programación reunirá a artistas de distintas disciplinas. La música en vivo estará a cargo de Itatí Barrionuevo; Irene Marchi; y Pipo Licheri y Salva Sánchez, integrantes de Bravos Muchachitos, quienes se presentarán en formato de dúo acústico.
También habrá un espacio dedicado al universo de los títeres, con las intervenciones de Antonella Pennisi y Demian Sánchez, mientras que Marcela Sabio aportará su trabajo en narración oral.
De este modo, la propuesta busca ofrecer una tarde de encuentro para toda la comunidad, con el arte como punto de partida para movilizar la ayuda y fortalecer los lazos colectivos.
Qué donaciones se necesitan
La convocatoria invita a quienes se acerquen a colaborar con distintos elementos de primera necesidad. Se recibirán alimentos no perecederos, agua mineral, repelente, calzado en buen estado y artículos de limpieza.
La iniciativa pone el acento en la importancia de la colaboración comunitaria frente a las dificultades que provoca la crecida del Paraná, apelando a la participación de vecinos y vecinas para acercar recursos a las familias afectadas.
“Porque cuando el río crece, la cultura abraza más fuerte”, resume el espíritu de una jornada que propone acompañar desde el arte, la solidaridad y el compromiso colectivo.
“La cultura te abraza” tendrá lugar este domingo 22 de noviembre, desde las 17.30, en plaza Pueyrredón, con entrada libre y convocatoria abierta a toda la comunidad para disfrutar de las actividades y acercar sus donaciones.