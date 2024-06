La emoción de Dayub al recordar el gesto de un periodista de El Litoral

"Jorge Reynoso Aldao era una eminencia, era el crítico de arte más respetado que había tenido el diario El Litoral. Cuando su señora fue y le contó, él se hizo cargo de la situación y me consiguió la beca. Yo me fui con esa beca eligiendo un maestro, ya sabiendo que tenía clases dos veces por semana con un gran maestro, que fue el que me formó. Ahí me cambió todo”, contó emocionado. Foto: EL LITORAL