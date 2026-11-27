El viernes 11 y sábado 12 de diciembre

Cumbre artística en el Festival de Liso: música y gastronomía en un evento único

Desde las 19, el predio de la Sociedad Rural (Bv. Pellegrini 3300) albergará una experiencia que combina gastronomía regional, la tradición del liso y una variada grilla de artistas nacionales y locales. Además, habrá brindis colectivos para festejar la identidad santafesina. Las entradas están a la venta a través de Easy Ticket.