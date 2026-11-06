Programación

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de una gran celebración cervecera, cultural y musical

El viernes 11 y sábado 12 de diciembre desde las 19 h, el predio de la Sociedad Rural (Bv. Pellegrini 3300) albergará una experiencia que combina gastronomía regional, la tradición del liso y una variada grilla de artistas nacionales y locales. Las entradas están a la venta a través de Easy Ticket.