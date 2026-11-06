Contenido realizado por GO Producciones y CCU
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de una gran celebración cervecera, cultural y musical
El viernes 11 y sábado 12 de diciembre desde las 19 h, el predio de la Sociedad Rural (Bv. Pellegrini 3300) albergará una experiencia que combina gastronomía regional, la tradición del liso y una variada grilla de artistas nacionales y locales. Las entradas están a la venta a través de Easy Ticket.
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El liso santafesino es más que una forma de servir cerveza: representa punto de encuentro, hábito e identidad. Con el objetivo de elevar esta costumbre a una escala sin precedentes, se anunció oficialmente la primera edición del Festival del Liso Santafesino, que se llevará a cabo los días viernes 11 y sábado 12 de diciembre desde las 19 hs en el predio de la Sociedad Rural de Santa Fe (Bv Pellegrini 3000) Las entradas ya están a la venta a través de Easy Ticket.
El evento está diseñado como una plataforma cultural, gastronómica y de entretenimiento de gran convocatoria, co-creada en alianza estratégica entre GO Producciones y Cervecería Santa Fe / CCU, integrando a la marca desde el diseño de la experiencia y promoviendo el consumo responsable.
Una propuesta integral de entretenimiento y tradición
El Festival del Liso desplegará en el predio de La Rural diversos sectores temáticos:
- Patio del Liso: Barras de cerveza tirada, mesas comunitarias y ambientación con señalética tradicional santafesina.
- Escenario Santa Fe: Cartelera musical de primer nivel con exponentes del rock, la cumbia, el blues, el pop y la música urbana.
- Paseo Gastronómico: Oferta gastronómica regional con participación de operadores locales y bares tradicionales.
- Espacio Historia y Cultura del Liso: Un recorrido visual y conceptual con relatos, fotografías y objetos históricos de la cultura cervecera local.
- Brindis Colectivo: Un momento central de celebración que unirá a todos los asistentes en un gesto icónico de identidad.
- Servicios y Cuidado: Puntos de hidratación gratuita, opciones sin alcohol, control estricto de edad y operativos de movilidad responsable.
Cartelera y Programación de Artistas Viernes 11 de diciembre
- Mario Pereyra: Una de las voces más icónicas y convocantes de la cumbia santafesina, emblema del ritmo y la fiesta popular de la provincia.
- Kapanga: Referentes indiscutidos del rock festivo nacional, fusionando ska, cuarteto y punk para garantizar un show lleno de pogo y energía.
- Matt Hungo y la Hot Band : Reconocido proyecto santafesino que basa su sonido en potentes versiones de clásicos y contemporáneos del funk, soul y música disco.
- Azul Castello: Cantante e intérprete de cumbia romántica y cumbia santafesina, aportando una voz fresca, joven y con mucha energía tropical a la escena argentina e internacional.
- Santi Raka: Combina la base de la cumbia santafesina con los ritmos urbanos del cachengue actual
- Vulva Soul: DJ de la escena musical de Santa Fe, sus sets y presentaciones giran en torno a una mezcla festiva y enérgica de ritmos urbanos, cachengue, cumbia, reggaetón, trap y rap.
Sábado 12 de diciembre
- Coty Hernández: Referente de la cumbia romántica y tropical de la región, con una extensa trayectoria de éxitos populares.
- Caligaris: La reconocida banda cordobesa que combina rock, ska y rutinas de circo en un espectáculo integral de gran convocatoria familiar.
- Mujeres del Blues: Colectivo de talentosas músicas locales que rinden homenaje al blues y al soul con arreglos vocales e instrumentales de alto nivel.
- Gildas: Gildas Bailanta es un colectivo y banda musical de Paraná que rinde homenaje a la icónica cantante de cumbia Gilda.
- Regios: Una de las bandas de covers más conocidas de la ciudad de Santa Fe, dedicada a tributar a los grandes clásicos del rock internacional y nacional de todas las épocas.
- La Coneja China: Seleccionadora y DJ de referencia que encenderá la pista con un set lleno de ritmos urbanos, cumbia y fiesta.
Este evento único para la cultura santafesina y regional, tendrá lugar el viernes 11 y sábado 12 de diciembre a partir de las 19 hs en el Predio de la Sociedad Rural de Santa Fe (Bv. Pellegrini 3300). Las entradas están a la venta a través de Easy Ticket