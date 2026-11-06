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Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de una gran celebración cervecera, cultural y musical

El viernes 11 y sábado 12 de diciembre desde las 19 h, el predio de la Sociedad Rural (Bv. Pellegrini 3300) albergará una experiencia que combina gastronomía regional, la tradición del liso y una variada grilla de artistas nacionales y locales. Las entradas están a la venta a través de Easy Ticket.

Habrá música en vivo y gastronomía regional.Habrá música en vivo y gastronomía regional.

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Contenido realizado por GO Producciones y CCU

El liso santafesino es más que una forma de servir cerveza: representa punto de encuentro, hábito e identidad. Con el objetivo de elevar esta costumbre a una escala sin precedentes, se anunció oficialmente la primera edición del Festival del Liso Santafesino, que se llevará a cabo los días viernes 11 y sábado 12 de diciembre desde las 19 hs en el predio de la Sociedad Rural de Santa Fe (Bv Pellegrini 3000) Las entradas ya están a la venta a través de Easy Ticket.

El evento está diseñado como una plataforma cultural, gastronómica y de entretenimiento de gran convocatoria, co-creada en alianza estratégica entre GO Producciones y Cervecería Santa Fe / CCU, integrando a la marca desde el diseño de la experiencia y promoviendo el consumo responsable.

Una propuesta integral de entretenimiento y tradición

El Festival del Liso desplegará en el predio de La Rural diversos sectores temáticos:

  • Patio del Liso: Barras de cerveza tirada, mesas comunitarias y ambientación con señalética tradicional santafesina.
  • Escenario Santa Fe: Cartelera musical de primer nivel con exponentes del rock, la cumbia, el blues, el pop y la música urbana.
  • Paseo Gastronómico: Oferta gastronómica regional con participación de operadores locales y bares tradicionales.
  • Espacio Historia y Cultura del Liso: Un recorrido visual y conceptual con relatos, fotografías y objetos históricos de la cultura cervecera local.
  • Brindis Colectivo: Un momento central de celebración que unirá a todos los asistentes en un gesto icónico de identidad.
  • Servicios y Cuidado: Puntos de hidratación gratuita, opciones sin alcohol, control estricto de edad y operativos de movilidad responsable.
El Festival del Liso se realizará el 11 y 12 de diciembre en Santa Fe.El Festival del Liso se realizará el 11 y 12 de diciembre en Santa Fe.

Cartelera y Programación de Artistas Viernes 11 de diciembre

  • Mario Pereyra: Una de las voces más icónicas y convocantes de la cumbia santafesina, emblema del ritmo y la fiesta popular de la provincia.
  • Kapanga: Referentes indiscutidos del rock festivo nacional, fusionando ska, cuarteto y punk para garantizar un show lleno de pogo y energía.
  • Matt Hungo y la Hot Band : Reconocido proyecto santafesino que basa su sonido en potentes versiones de clásicos y contemporáneos del funk, soul y música disco.
  • Azul Castello: Cantante e intérprete de cumbia romántica y cumbia santafesina, aportando una voz fresca, joven y con mucha energía tropical a la escena argentina e internacional.
  • Santi Raka: Combina la base de la cumbia santafesina con los ritmos urbanos del cachengue actual
  • Vulva Soul: DJ de la escena musical de Santa Fe, sus sets y presentaciones giran en torno a una mezcla festiva y enérgica de ritmos urbanos, cachengue, cumbia, reggaetón, trap y rap.
Las entradas ya están disponibles a través de Easy Ticket.Las entradas ya están disponibles a través de Easy Ticket.

Sábado 12 de diciembre

  • Coty Hernández: Referente de la cumbia romántica y tropical de la región, con una extensa trayectoria de éxitos populares.
  • Caligaris: La reconocida banda cordobesa que combina rock, ska y rutinas de circo en un espectáculo integral de gran convocatoria familiar.
  • Mujeres del Blues: Colectivo de talentosas músicas locales que rinden homenaje al blues y al soul con arreglos vocales e instrumentales de alto nivel.
  • Gildas: Gildas Bailanta es un colectivo y banda musical de Paraná que rinde homenaje a la icónica cantante de cumbia Gilda.
  • Regios: Una de las bandas de covers más conocidas de la ciudad de Santa Fe, dedicada a tributar a los grandes clásicos del rock internacional y nacional de todas las épocas.
  • La Coneja China: Seleccionadora y DJ de referencia que encenderá la pista con un set lleno de ritmos urbanos, cumbia y fiesta.

Este evento único para la cultura santafesina y regional, tendrá lugar el viernes 11 y sábado 12 de diciembre a partir de las 19 hs en el Predio de la Sociedad Rural de Santa Fe (Bv. Pellegrini 3300). Las entradas están a la venta a través de Easy Ticket

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