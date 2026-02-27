Atravesado por el funk y el pop

Dante Spinetta lanzó "Día 3", su esperado nuevo álbum

A cuatro años del estreno de “Mesa dulce”, el álbum que lo coronó con el primer Latin Grammy en su recorrido como solista, y con la explosiva colaboración de Juanse en “Me quedo acá”, su focus track, el artista con más de 30 años de trayectoria presentó el trabajo que completa la trilogía comenzada con “Puñal” en 2017 y seguida por “Mesa dulce” en 2022.