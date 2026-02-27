Dante Spinetta lanzó "Día 3", su esperado nuevo álbum
A cuatro años del estreno de “Mesa dulce”, el álbum que lo coronó con el primer Latin Grammy en su recorrido como solista, y con la explosiva colaboración de Juanse en “Me quedo acá”, su focus track, el artista con más de 30 años de trayectoria presentó el trabajo que completa la trilogía comenzada con “Puñal” en 2017 y seguida por “Mesa dulce” en 2022.
Dante apuesta fuerte en su sexto álbum solista. Foto: Gentileza Soulisfilms
Con “Día 3”, Dante vuelve a moverse hacia adelante. No por inercia sino por una necesidad profunda, casi ontológica. Este nuevo álbum es un recorrido emocional de sanación y autodescubrimiento, y también un paisaje sonoro que muestra matices del funk y la música popular latinoamericana.
Nada de lo humano le es ajeno, en ese sentido, “Día 3”, editado por Sony Music Argentina, está inspirado en sus inquietudes sobre el presente. “Es un viaje de amor y de escape de la realidad. Este disco habla mucho de la manipulación mental a través de los algoritmos y de la información. Y cómo, de alguna manera, hay que volver a conectar con el amor y con las emociones reales. En un mundo que se aleja cada vez más de eso, tenemos que volver a conectar las almas, conectarnos a través de las miradas”, explica Dante.
El camino creativo del nuevo álbum no fue lineal. “Día 3” comenzó siendo una continuación de “Mesa dulce”, y luego de grabar una serie de canciones, una de ellas mostró otros colores e hizo que Dante cambiara el rumbo. “Volví a meterme en el estudio y grabé otra cantidad de música gigante, casi otro disco entero. Después combiné ambos mundos porque la narrativa me lo pedía”, cuenta.
El resultado fue un álbum con 12 canciones marcadas por el mestizaje de géneros, anticipado por tres singles que fueron estrenados entre 2025 y 2026. El recorrido comenzó con el lanzamiento en febrero de “Starlight”, un funk-pop apto para las pistas, con un groove marcado y fuerte presencia de vientos. En octubre llegó “Pensando en ella”, una balada con melancolía tanguera, en la que las cuerdas dan el tenor para una potente canción de desamor.
Finalmente, el 1º de enero, para abrir 2026, nació “El reset”, una canción que cruza sonidos urbanos con bolero, con la participación de las cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, e influida, según explica Dante, por la música de José Feliciano.
La portada del álbum. Foto: Gentileza Sony Music Argentina
Colaboraciones
Dos invitados forman parte de “Día 3”. Por un lado, De La Ghetto colabora en “Mía mía”, una canción de pulso pop, con una melodía y estribillo contagiosos, que brillan desde una primera escucha. Por otra parte, Juanse es invitado en “Me quedo acá”, el más rockero de los tracks, donde el carisma del ícono del rock nacional y los sonidos de la guitarra se conjugan con el funk para un trance eterno.
El proceso de composición del disco requirió de paciencia y presencia y tomó más de un año. Dante no sólo compuso todas las canciones, sino que también estuvo al frente de la producción. “Es un disco que me pidió mucha sangre, estar muy metido en el estudio, encima de todo. A nivel sonoro, quería llegar a una cierta intensidad y que sea funkero. Me costó, fue un desafío, y estoy muy contento de que haya sido así, porque creo que llegué a donde quería”, cuenta.
Las composiciones se nutren de una memoria emocional que el músico lleva en él. Los referentes aparecen como una corriente subterránea en la que se imponen Prince, Stevie Wonder, Sly Stone, Luis Alberto Spinetta, Fania All Stars, Willie Colón, Héctor Lavoe y D’Angelo.
Un equilibrio entre la emoción y el ritmo traspasa todo el álbum. Día 3 se mueve entre momentos introspectivos y otros más expansivos, con foco en lo emocional y sin dejar el movimiento como norte.
“Día 3” es, en definitiva, un disco sobre el amor como fuerza vital. No solo el amor romántico, sino el amor por el otro, por la vida y por la transformación. Es un álbum abierto a múltiples sentidos, que propone una búsqueda espiritual y, por supuesto, un baile interminable.
Tracklist
01. Pensando en ella
02. Maldito frenesí
03. El reset
04. El plancito
05. Mía mía (feat. De La Ghetto)
06. Soldado espiritual
07. Starlight
08. Universos
09. Solos en la oscuridad
10. Te quiero
11. Me quedo acá (feat Juanse)
12. El duelo
Créditos
Todas las canciones fueron compuestas y escritas por Dante Spinetta excepto “Mía mía”, con letra Dante Spinetta, Rafael Castillo Torres (De La Ghetto), Jean Carlos Pacheco (Yanzee) y “Me quedo acá”, con letra de Dante Spinetta y Juan Sebastián Gutiérrez (Juanse).
Editorial: Warner Chappell Music, excepto: “Mía mía” (Warner Chappell Music, Latin Nation Entertainment LLC y Ynz Music).
Producido por Dante Spinetta.
Grabado y mezclado en los estudios La Diosa Salvaje, en la ciudad de Buenos Aires.
Ingeniero de grabación: Oscar “Saga” Herrera.
Mezclado por Oscar “Saga” Herrera y Mariano López.
Masterizado por Randi Merril en Sterling Sound, NY.
Cuerdas para “Pensando en ella” grabadas en Estudios ION.
Cuerdas para “El reset”, “Universos”, “El duelo”: Orquesta Sinfónica Nacional Checa (CNSO) grabada por Jan Kotzmann y Cenda Kotzmann en Estudio CNSO, Praga.
Arreglos y dirección de cuerdas: Claudio Cardone.
Arreglos y grabación de brass en “Maldito frenesí”, “Starlight”, “Te quiero” y “Me quedo acá”: grabado por Michael B Nelson (arreglista de Prince) en Minneapolis.
Armónica en “El duelo”: Franco Luciani.
Diseño de arte por Pogo Creative Co.
Fotos por Hernán Corera y Delfina Pignatello.
Entre los referentes aparecen Prince, Stevie Wonder, Sly Stone, Luis Alberto Spinetta, Fania All Stars, Willie Colón, Héctor Lavoe y D’Angelo. Foto: Gentileza Aitor Fernández
Biografía
Dante Spinetta es uno de los referentes indiscutidos de la música argentina de los últimos 30 años. Pionero del hip-hop en la región, dejó una huella en las generaciones de jóvenes que encontraron en el rap una forma de expresión y también un estilo de vida. Dante se consolidó como un artista clave por su capacidad de fusionar, en sus propios términos, groove, melodía y canción, con base en el funk, el soul y el hip-pop.
Luego de Illya Kuryaki and the Valderramas, grupo que fundó en los noventa junto a Emmanuel Horvilleur, Dante construyó un universo sonoro personal, con seis discos de estudio: “Elevado” (2002), “El apagón” (2007), “Pyramide” (2010), “Puñal” (2017), “Mesa dulce” (2022) y “Día 3” (2026). Su obra se destaca por la búsqueda constante de nuevas formas de expresión, sin perder la conexión con lo popular, que lo convirtió en una figura clave de la escena musical latinoamericana.