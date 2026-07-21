Estrena el 24 de julio

Publicaron el tráiler de "Diciembre", un documental de Lucas Gallo

El film, que se estrenará el 24 de julio en Malba Cine, propone una inmersión sensorial en la crisis de diciembre de 2001, reconstruyendo aquel estallido político, económico y social a partir de material de archivo televisivo restaurado. Llega tras su estreno internacional en el International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA).