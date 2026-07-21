Tras su estreno internacional en el International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), su paso como película de apertura del Fuera de Campo y un destacado recorrido por festivales internacionales, “Diciembre”, el nuevo largometraje documental de Lucas Gallo, llega finalmente a las salas argentinas.
Publicaron el tráiler de "Diciembre", un documental de Lucas Gallo
El film, que se estrenará el 24 de julio en Malba Cine, propone una inmersión sensorial en la crisis de diciembre de 2001, reconstruyendo aquel estallido político, económico y social a partir de material de archivo televisivo restaurado. Llega tras su estreno internacional en el International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA).
El film, que se estrenará el 24 de julio en Malba Cine, propone una inmersión sensorial en la crisis de diciembre de 2001, reconstruyendo aquel estallido político, económico y social a partir de material de archivo televisivo restaurado. Con una narrativa que transcurre en tiempo real, la película revive la intensidad de las jornadas marcadas por la consigna “¡Que se vayan todos!”.
Sinopsis
“Diciembre” es una crónica atmosférica de la crisis de 2001 en Argentina, un levantamiento político, económico y social impulsado por la revuelta: “¡Que se vayan todos!”. La película reconstruye el momento con material de archivo restaurado, capturando la espontaneidad de las protestas y la inestabilidad política que llevó a la renuncia de cinco presidentes.
A través de material televisivo, sumerge al espectador en una experiencia en tiempo real de este periodo crucial en la historia argentina.
Ficha técnica
Título original: “Diciembre”
Duración: 105 minutos.
Idioma: castellano.
Países: Argentina y Uruguay.
Año: 2025.
Recorrido en festivales internacionales
-IDFA - Competencia Internacional, Países Bajos (2025): Premio a la mejor edición.
-Fuera de Campo, Argentina (2025): Film de apertura.
-Ficer, Argentina (2025).
-Málaga Film Festival, España (2026).
-Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, Uruguay (2026).
-Ambulante, México (2026).
-Clap, Francia (2026): Premio del público.
-Cine de las Alturas, Argentina (2026): Mención especial.
-E Tudo Verdade, Brasil (2026).
El director
Lucas Gallo es un cineasta argentino cuya obra explora la intersección entre política, medios de comunicación y memoria, utilizando narrativas construidas con material de archivo.
Su primer largometraje, “1982”, se estrenó en IDFA en 2019 y fue exhibido en varios festivales internacionales, siendo aclamado por la crítica y el público en América Latina. La película tuvo un exitoso estreno en salas de Sudamérica y se destacó por su innovador uso del archivo televisivo y su aguda lectura histórica.
Su segundo largometraje, “Diciembre”, tuvo su estreno mundial en la competencia internacional de IDFA 2025.
Su cine se distingue por un lenguaje ensayístico y experimental que investiga la memoria colectiva y su construcción mediática. Al recontextualizar creativamente el archivo, sus obras interrogan las narrativas públicas y muestran cómo las imágenes afectan la identidad nacional.
Más allá de los géneros tradicionales, Gallo apuesta por la apropiación crítica de imágenes simbólicas, desmitificando el poder y abriendo nuevas formas de pensar la cultura contemporánea. Su cine, entre el análisis histórico y el juego formal, rechaza la solemnidad, proponiendo una mirada corrosiva y reflexiva.
Sobre el proyecto
“En 2001, la omnipresencia de los teléfonos celulares -los dispositivos con los que hoy casi cada instante queda registrado- aún no existía. Esa ausencia me condujo a Crónica TV, un canal que transmitía casi enteramente desde la calle, capturando los hechos con urgencia cruda”, cuenta Gallo.
“Su archivo ofrecía un material único, pero apropiarlo no era suficiente: se trataba de desmontar la mecánica televisiva, el aparato que explica y clausura el sentido. Convertir televisión en cine significaba abrir grietas en esa narrativa, dejar que imagen y sonido respiren por sí mismos”.
“‘Diciembre’ no reconstruye 2001 con la claridad del tiempo, sino que lo convoca como un eco que aún resuena. Liberadas de su función informativa, las imágenes reaparecen como fragmentos porosos y vibrantes, cargados de nuevos sentidos”.
“Ese eco persiste: el gobierno actual reivindica las mismas políticas que provocaron el colapso de 2001 y adopta como lema ‘Que se vayan todos’. Conocer la historia no es nostalgia: es resistencia frente a la repetición”.
Equipo técnico
Dirección: Lucas Gallo.
Producción: Alex Piperno, Andrew Sala, Sebastián Muro.
Guión: Lucas Gallo.
Producción ejecutiva: Alex Piperno, Andrew Sala, Sebastián Muro.
Compañías productoras: La Pobladora Cine y Nevada Cine.
Montaje: Fernando Epstein.
Montaje adicional: Marcos Frachia.
Diseño de sonido: Daniel Yafalián.
Colorista: Elisa Barbosa Riva.
Prensa y redes: Erica Denmon y María Eugenia Riedl.
La Pobladora Cine
Es una casa productora uruguaya especializada en cine de autor. Surge de la iniciativa de Alex Piperno de producir sus propias películas y de acompañar proyectos de otros directores y directoras con afinidad autoral, concibiendo el cine como una actividad colaborativa y dando lugar a coproducciones internacionales.
Sus películas han sido exhibidas en algunos de los festivales más importantes del mundo como Cannes, Berlín, Rotterdam y New Directors/New Films. Entre ellas se incluyen “Parabellum” de Lukas Rinner (IFFR, 2015), “Chico ventana también quisiera tener un submarino” de Alex Piperno (Berlinale, 2020) y “La sábana y la montaña” de Paulo Carneiro (Quincena de Cineastas de Cannes, 2024).
Instagram: @lapobladoracine.
Nevada Cine
Es una productora con sede en Buenos Aires fundada por Sebastián Muro y Andrew Sala. Se especializa en la producción de películas de ficción y documental con una fuerte visión artística y un alcance internacional. Sus películas han tenido su estreno en festivales de prestigio como la Berlinale, el Shanghai International Film Festival, el IDFA y el BFI London Film Festival, entre otros.
Entre sus producciones se destacan “Adentro mío estoy bailando” (2023, Berlinale - Premio a la Mejor Ópera Prima), “La barbarie” (2023, Premio al Mejor Actor en el Festival de Lima PUCP) y “Apenas el sol” (2020, Película de Apertura en IDFA).
Proyectos actuales: “Diciembre” (2025) de Lucas Gallo, “Besos Brujos” (en postproducción) de Karina Flomenbaum y “Amazon Dream” (en desarrollo) de Andrew Sala.
Instagram: @nevadacine.