"Topa, es tiempo de jugar": una aventura musical para la familia
La gran producción teatral liderada por Diego Topa sale de gira por primera vez, por la Argentina y América Latina, y tendrá su parada en Santa Fe, en el Teatro Luz y Fuerza, en doble función (a las 15 y a las 17). En diálogo con El Litoral, el artista repasó la dinámica del show, como así también sus otras propuestas.
A través del tiempo: la obra plantea un viaje que va desde la época de los dinosaurios a los 70, con un homenaje a Palito Ortega y Raffaella Carrà. Foto: Gentileza producción
Diego Topa, uno de los artistas más emblemáticos y queridos por los más chicos y sus familias, arranca su gira nacional y regional con “Topa, es tiempo de jugar”. Será el domingo 7 de septiembre a las 15 y a las 17, en el Teatro Luz y Fuerza (Junín 2957 Santa Fe, Santa Fe). Los tickets podrán adquirirse en plateavip.com.ar.
El Litoral conversó con la polifacética estrella, para conocer más sobre esta propuesta escénica y musical, como así también sobre sus otros proyectos vinculados a las infancias, presentes y venideros.
Producción en gira
-Después del éxito en Calle Corrientes, ¿qué significa para vos poder llevar “Topa, es tiempo de jugar” de gira por el país y por Latinoamérica?
-Es hermoso. Lo hicimos de nuevo este año, y fue increíble: la gente que lo vio lo volvió a ver, le encantó por la propuesta. Y llevando de gira fue un gran desafío, porque es una producción grande; y fue hermoso, por todos lados.
Llevamos el show por muchas ciudades con una recepción hermosa. Es un espectáculo que no sólo tiene canciones y música, sino que también tiene una historia preciosa: está escrita y dirigida por Emiliano Dionisi, con las coreografías del “Negro” Gustavo Carrizo, con la reposición de Fernando Vera y Camila Meilerman.
-Es un espectáculo que tiene una puesta visual y coreográfica muy grande. ¿Cómo se hace para poder moverlo y que funcione igual en cada en cada ciudad?
-En todo el equipo, con Emiliano también, tratamos de que no pierda la calidad y toda la impronta que tenía en calle Corrientes, así logramos llevarlo completo. Es más: sumé dos bailarines que no tenía en calle Corrientes.
Yo lo disfruto muchísimo desde que empieza hasta que termina: te juro que soy un niño más haciendo el viaje. Viajo en mi tiempo a tres lugares espectaculares, así que me encanta cada vez que lo hago.
-¿Hay un momento que disfrutes más de cada función, y alguno que más disfrute el público?
-Hay momentos que son muy claves en el show. Cuando viajo al pasado voy a ver a los dinosaurios, hacemos un poco de teatro negro: a los chicos les encanta, se vuelven locos en ese momento y la pasan alucinante.
Ahora, cuando viajo a los años 70 y hago un homenaje a Palito Ortega, a Raffaella Carrà, los grandes se vuelven locos. Así que hay como para todas las edades en el show.
En equipo
-Nombrabas a Emiliano Dionisi y Gustavo Carrizo; también está Ramiro Delgado y Marina Caracciolo. ¿Cómo funciona ese equipo y qué aporta cada uno al producto final?
-Tengo la suerte de rodearme de gente muy talentosa, y sobre todo son amigos. Entonces conocen muchísimo lo que a mí me gusta y qué es lo mejor para el show: tengo un equipo creativo divino. Cada uno pone lo mejor: Emi, el director y escritor, es uno de los dramaturgos más grandes que tenemos en nuestro país, ya reconocido a nivel internacional; me siento privilegiado de que pueda escribir y dirigirnos. Es hermoso su trabajo, su calidad y su mensaje; me vuelve loco eso.
Y después con las coreografías ni que hablar; porque las coreografías le dan vida a cada cuadro Cada cuadro es único, Gustavo Carrizo es un genio, y la reposición de Fer Vera y Cami fue alucinante: sumar a estos dos bailarines también le dio una impronta hermosa.
Somos muchos en el escenario, y la actuación de los chicos ni te cuento. Ramiro es una cosa de locos, y Marina se incorporó este año; porque antes estaba Andrea Lovera, muy conocida también en el musical; pero está haciendo otra obra. Entonces se incorporó ella ahora, y hacemos una gran familia, la pasamos bárbaro.
Amo hacer giras, hacer shows, y también poder llevar una obra de este estilo a todo el país. Es un gran desafío, que pudimos lograrlo, y seguimos: ahora agregamos una función más en Santa Fe, a las cinco de la tarde. Así que busquen su lugar para pasarla hermoso: de verdad es un show divino.
-Decías que sos un niño más disfrutando del show. ¿Cómo se mantiene vivo ese “niño interior” después de tantos años de carrera?
-Soy un privilegiado de seguir conectándome con el juego, el laburo. Y trabajamos tanto para poder hacer esto que disfruto mucho cuando viene la gente, cuando disfrutan de la propuesta; cuando se van del teatro, me escriben, me suben a Instagram cómo la pasaron, los felices que fueron, es tremendo. Me retroalimenta todo el tiempo, es sembrar y cosechar.
En el algoritmo
-En 2024 lanzaste un canal de YouTube con estrenos semanales de contenidos. ¿Qué lugar ocupa ahora este espacio en tu manera de comunicarte con las familias?
-Redescubrir YouTube para mí fue increíble. El año pasado firmé un contrato con Alman Kids, que es una productora musical infantil radicada en Italia; que trabaja mucho específicamente en el mundo infantil, son los mismos productores de Luli Pampín. Me abrió las puertas al mundo, a entender que YouTube es tu propio canal, tu propio lugar donde vos creás; y realmente si haces las cosas bien, YouTube te premia en compartir tu contenido al mundo.
Así que todos los viernes, estrictamente a las tres de la tarde, subimos videos; porque (seguramente escucharon esta palabra) el algoritmo te premia cuando sos consecuente. Todos los viernes es un esfuerzo hermoso, pero lo hago: amo hacer videoclips, traemos todos los viernes un video.
Y videos para la primera infancia; porque también YouTube me permite conectarme de nuevo con el público de la primera infancia. Si bien el “Junior Express” es para chicos de tres, cuatro años para arriba (ya no hay edad, porque lo miran hasta los chicos de 20 hoy, los chicos que crecieron conmigo. YouTube me permite conectarme con la primera infancia y es un público hermoso.
-Te pone una disciplina de llegar todas las semanas.
-Y llegamos: con una preproducción enorme, donde grabo; y tengo varias empresas que se encargan de la animación, estoy diversificando eso también, así que estoy muy contento. Mañana (por el viernes 29) estreno “Con mi tractor”, una canción que escribí con Fede Montero, es hermosa; con una animación toda dibujada a mano, una cosa de locos.
Las canciones explotan: “Con los animales”, una canción que hice hace dos meses, ya tiene 40 y pico de millones de views. “Bingo” también, “Con ganas de aplaudir”, son todas canciones divinas, y amo que así suceda. Ya estoy preparando el segundo disco, estoy preparando las canciones de Halloween, las canciones de Navidad. Trabajando mucho, y preparando mi programa para la TV Pública.
Ampliando el universo
-La nombraste a Luli Pampín, grabaste con ella, además de sacar “Un mundo de colores”. ¿Cómo fueron esos procesos?
-Conocer al artista y conocer a la persona que es Luli, una persona hermosa que me ayudó un montón a tomar la iniciativa de YouTube. Se lo voy a agradecer siempre, porque llegó en un momento muy especial de mi vida y me apuntaló un montón.
Gracias a ella conocí a Alberto Mantovani, que es el productor de Alman Kids; armábamos equipo y grabábamos un disco juntos, que se llama “Vamos a jugar”: seguimos estrenando videos (más o menos una vez por mes) en el canal de Luli, y después los compartimos también en el mío. Ahora cuando vino fuimos a merendar con las familias: ya es familia.
-Estuviste en lo que va del año en Kidzapalooza Chile y Kidzapalooza Argentina: en uno abriste, en otro cerraste. ¿Cómo es llevar la música infantil a un festival tan masivo como Lollapalooza, con otro perfil, pero que abre esta ventana?
-Me encanta: fue el tercer año consecutivo que voy, y explota de gente, adolescentes, de alegría. Es encontrarme ya con mis niños de 18, 19, 20, 21: es una locura hermosa. Lo disfruto un montón, hay mucha emoción, mucho agradecimiento; que te griten todo el tiempo “sos mi infancia”, y que se armen unos pogos que no te das idea.
-O sea que no sólo van los niños al Kidzapalooza, sino que también van los ex niños.
-No: van los ex niños al Kidzapalooza, y también van niños (risas). Es al revés ahí.
-Entre todos estos proyectos salió el libro “Mis primeras recetas”. ¿Cómo nació esta idea, y qué importancia tiene para vos compartir los hábitos saludables con los más chicos?
-Me encanta. Salieron dos: “Mis primeras recetas” y “Dulces sueños”, de Plickme. Son unos libros personalizados: le podés poner el nombre de tu hijo o de tu hija y te llega a tu casa personalizado y es hermoso. “Mis primeras recetas” surgió en pandemia: poder cocinar con tus hijos, que puedan disfrutar de un momento compartido y después comer algo que hicieron ellos, para ellos es un montón, es hermoso. A mi hija le encanta poder tener este momento de conexión; de preparar, unas galletitas y comerlas juntos. Y tiene rico sabor todo.
Proyectos
-Contaste un poco de los proyectos que están en curso y los que van a venir. Después de tantas giras, shows, programas, ¿hay algún sueño o algún pendiente que tengas como como artista?
-Siempre: nunca hay que dejar de soñar. Uno de los sueños que voy a cumplir es lo que conté hace un ratito, que es poder tener mi propio programa, el que soñé siempre, en TV Pública. Empezamos a grabar la semana que viene, en un sueño hermoso: un programa que creé con Hugo Rodríguez, lo armamos todo, y TV Pública me lo va a hacer realidad. Un programa divino que va a llegar a todo el país.
Y otro de mis sueños, que siempre lo tengo ahí dando vueltas y espero en algún momento poder concretarlo con Disney, es hacer una película de “Junior Express”. Me parece que estamos en un momento retro, de conexión, y creo que va a explotar. Y si después de la película sale un show reencuentro de “Junior Express” sería mágico.
