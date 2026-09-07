Diego Torres volverá a encontrarse con el público santafesino el próximo 14 de noviembre, en el marco de su actual gira “Mi Norte & Mi Sur Tour”. El concierto comenzará a las 21, en el estadio cubierto “Ángel P. Malvicino” del Club Atlético Unión, ubicado en Av. López y Planes 3553, y será una de las paradas de un extenso recorrido nacional e internacional.
Diego Torres llega a Santa Fe con su "Mi Norte & Mi Sur Tour"
El cantante se presentará en el estadio “Ángel P. Malvicino” del Club Atlético Unión. El show santafesino formará parte de una nueva etapa de la gira que lo llevará por Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay, antes de su gran cierre en el Movistar Arena de Buenos Aires.
La gira llega a Santa Fe después de una intensa agenda que durante 2026 llevó al artista por distintos escenarios de Europa, México y Latinoamérica. En los próximos meses, además de su regreso a la Argentina, Torres continuará su recorrido por Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay, antes de cerrar el año con una presentación especial en Buenos Aires.
Las entradas para el show santafesino se encuentran a la venta a través de Passline.
Una gira con identidad propia
“Mi Norte & Mi Sur Tour” presenta en vivo las canciones de “Mi Norte y Mi Sur”, el álbum que Diego Torres lanzó en 2025 y que representa un nuevo capítulo dentro de su trayectoria.
Se trata de su 15° trabajo discográfico (entre álbumes de estudio, en vivo y recopilaciones), y reúne canciones atravesadas por su identidad artística, sus raíces y la madurez adquirida a lo largo de una extensa carrera.
Entre las novedades del repertorio aparece “Trepando paredes”, grabada junto a Miranda!, mientras que “Mejor que ayer”, perteneciente a su anterior álbum homónimo, continúa teniendo una importante presencia en las radios y se consolidó entre las canciones más escuchadas de 2025.
El espectáculo propone así un recorrido por su producción más reciente, sin dejar de lado aquellas canciones que construyeron el vínculo de Diego Torres con varias generaciones de público.
De Europa a Argentina
El actual tour comenzó su recorrido internacional en abril, con una serie de presentaciones en España que incluyó ciudades como Madrid, Mallorca, Murcia, Barcelona, Sevilla, La Palma y Valencia.
Posteriormente, la gira pasó por México y Perú, donde el artista logró localidades agotadas, reafirmando la vigencia de su música en distintos mercados de Iberoamérica.
Ahora el recorrido continúa con una nueva etapa que comenzó el 11 de septiembre en Córdoba y seguirá por La Plata, Miami y San Juan de Puerto Rico.
En noviembre, Torres regresará a los escenarios argentinos para una serie de presentaciones que incluirá Mar del Plata, Junín, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca y Neuquén.
El itinerario continuará en diciembre con una escala en Montevideo, Uruguay, antes de regresar a Buenos Aires.
Santa Fe, parada obligada
La cita santafesina será el viernes 14 de noviembre, a las 21, en el Estadio Cubierto “Ángel P. Malvicino” del Club Atlético Unión.
La jornada tendrá apertura de puertas a las 19, mientras que el show está previsto para las 21 y la finalización para las 23.
Las entradas pueden adquirirse mediante Passline, con diferentes alternativas de pago. Durante la venta general se ofrecen seis cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Santa Fe o Banco Entre Ríos, mientras que también existen puntos de venta en efectivo y sin costo de servicio en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe) y Terco Tour (Av. Almafuerte 774, Paraná).
Cierre en el Movistar Arena
Después de recorrer distintas ciudades argentinas, Diego Torres continuará hacia Montevideo el 3 de diciembre. El gran cierre de “Mi Norte & Mi Sur Tour” tendrá lugar el 6 de diciembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.
Será una nueva presentación en un escenario que ya lo recibió en más de 11 oportunidades a lo largo de su carrera y que volverá a convertirse en el punto final de un año marcado por los conciertos dentro y fuera del país.
Antes de ese final, Santa Fe tendrá su propia oportunidad de reencontrarse con uno de los artistas más reconocidos de la música popular argentina.
El 14 de noviembre, Diego Torres llegará al Estadio Cubierto “Ángel P. Malvicino” con “Mi Norte & Mi Sur Tour”, en una noche que combinará las canciones de su etapa más reciente con aquellos temas que forman parte de una trayectoria construida durante décadas.