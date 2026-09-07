El 14 de noviembre

Diego Torres llega a Santa Fe con su "Mi Norte & Mi Sur Tour"

El cantante se presentará en el estadio “Ángel P. Malvicino” del Club Atlético Unión. El show santafesino formará parte de una nueva etapa de la gira que lo llevará por Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay, antes de su gran cierre en el Movistar Arena de Buenos Aires.