El pianista, compositor y arreglista brasileño Diones Correntino (Universidad Federal de Goiás, Brasil) brindará el viernes 22 de mayo un concierto de piano en la Biblioteca “Dr. José Gálvez” del Foro Cultural Universitario (9 de julio 2154), en la continuidad del ciclo de conciertos y recitales “Profesores del ISM”.
Diones Correntino, en la continuidad de “Profesores del ISM”
El pianista brasileño actuará a las 20 en la Biblioteca “Dr. José Gálvez”. Será el segundo concierto de un ciclo que se extenderá todo el año.
El repertorio incluirá composiciones propias, improvisaciones y recreaciones basadas en el rico legado de la música brasileña y su fusión con otros géneros, entre las que se destacan obras de Tom Jobim, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal y Pixinguinha.
Las entradas anticipadas tendrán un costo de $8.000, y de $10.000 en puerta. Tal como ocurre habitualmente en el ciclo, el acceso será gratuito para estudiantes del ISM. Informes Foro Cultural: 342 4877660.
Sobre el intérprete
Diones Correntino es un pianista, compositor y arreglista brasileño. En su enfoque como instrumentista combina la formación como pianista, la exploración de la composición y la improvisación con influencias de repertorios de música de su país, música moderna y jazz.
Ha actuado en festivales de jazz y música instrumental como pianista solista y en grupos en varias ciudades de Brasil, América Latina, Estados Unidos y Europa, especialmente en la ciudad de París, donde realizó parte de su doctorado como becario internacional brasileño en el departamento de música y musicología de la Universidad de París (Sorbona - París IV).
Actualmente, además de sus actividades artísticas, es profesor en la Escuela de Música de la Universidad Federal de Goiás- Brasil.
Sobre el ciclo
La edición 2026 del ciclo de conciertos y recitales “Profesores del ISM” propondrá nueve presentaciones en diferentes escenarios de la ciudad. La programación se completa con las siguientes actividades, siempre a las 20:
- Jueves 11 de junio, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: Laura Brunetti (piano solo) + Dúo Lucrecia Mauro (piano) y Pablo Arcoba (violín).
- Jueves 27 de agosto, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: “Piano Sessions”. Gloriana y Mario Spinosi.
- Jueves 3 de septiembre, Sala Saer del Foro Cultural: Casa del Viento (Fabián Pínnola, estudiantes y graduados ISM) + Matías Marcipar (percusión).
- Jueves 10 de septiembre, Sala Saer del Foro Cultural: Mono Juan (Alfaro Aparicio y Ariel Echarren).
- Jueves 22 de octubre, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: Damián Kees, Julián Macedo y estudiantes de percusión ISM
- Jueves 29 de octubre, Biblioteca “Dr. José Gálvez”: Dúo Florencia Gugliotta (canto) y María Victoría Cozzi (arpa) + Dúo Marcia Prendes (piano) y Cecilia Arellano (canto).
- Jueves 12 de noviembre, Sala Saer del Foro Cultural: Concierto viso-sonoro experimental: Hugo Druetta, Edgardo Martínez y RanDröm (Juan Döbler y Jorge Acevedo).