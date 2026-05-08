El trío Tamborivoz, integrado por Nadia Hechim y Valentina Espinoza en guitarras, percusión y voces y el Prof. Fabián Pínnola en vientos y percusión, se presentará el jueves 14 desde las 20 en la Sala Saer del Foro Cultural Universitario (9 de julio 2150), en la apertura de una nueva edición del ciclo de conciertos y recitales “Profesores del ISM”.
El trío Tamborivoz abre una nueva edición de "Profesores del ISM"
Se realizará en la Sala Saer del Foro Cultural UNL el primer recital de esta tercera edición de un ciclo anual que propone presentaciones de docentes del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral en diferentes escenarios de la ciudad.
Las entradas anticipadas tendrán un costo de $8.000, y de $10.000 en puerta. Tal como ocurre habitualmente en el ciclo, el acceso será gratuito para estudiantes del ISM. Informes Foro Cultural: 342 4877660.
Sobre el recital
Tamborivoz es un trío de reciente formación. Sus elementos sonoros fundamentales son las voces y el lenguaje ancestral de los tambores de diversas culturas, que se acompañan con otros instrumentos como guitarras y vientos.
Versionan canciones de diferentes artistas, incorporando ritmos, claves, timbres y recursos característicos del centro y sur de América, encuadrando esa fusión en el subgénero “alterlatino”. Dentro del repertorio priorizan obras de jóvenes compositoras como Paula Prieto, Sofía Alvez y Noelia Recalde.
Tamborivoz ha sido invitado a participar en espacios como la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana “Mario Luis López”, Quilombo Rincón, el Centro Cultural Fundación Arteviva (en San Jerónimo Norte) y la Asociación Civil Conectar.
Continuidad del ciclo
El segundo concierto de “Profesores del ISM” propondrá la presentación del pianista, compositor y arreglista brasileño Diones Correntino (Universidad Federal de Goiás, Brasil) el viernes 22 a las 20 en la Biblioteca “Dr. José Gálvez” del Foro Cultural Universitario.
El repertorio incluirá composiciones propias, improvisaciones y recreaciones basadas en el rico legado de la música brasileña y su fusión con otros géneros, entre las que se destacan obras de Tom Jobim, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal y Pixinguinha.
En su enfoque como instrumentista, Diones Correntino combina la formación como pianista, la exploración de la composición y la improvisación con influencias de repertorios de música de su país, música moderna y jazz.
Ha actuado en festivales de jazz y música instrumental como pianista solista y en grupos en varias ciudades de Brasil, América Latina, Estados Unidos y Europa, especialmente en la ciudad de París, donde realizó parte de su doctorado como becario internacional brasileño en el departamento de música y musicología de la Universidad de París-Sorbona (París IV).
Actualmente, además de sus actividades artísticas, es profesor en la Escuela de Música de la Universidad Federal de Goiás (Brasil).