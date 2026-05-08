El jueves 14, a las 20

El trío Tamborivoz abre una nueva edición de "Profesores del ISM"

Se realizará en la Sala Saer del Foro Cultural UNL el primer recital de esta tercera edición de un ciclo anual que propone presentaciones de docentes del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral en diferentes escenarios de la ciudad.