Dúo Ascúa-Medina y Ariel Echarren, en la continuidad de "Profesores del ISM"

El dúo de guitarras conformado por Ascúa y Medina se formó en el año 1987, cuando ambos realizaban sus estudios universitarios. Ariel Echarren crea música y diseño sonoro para cine y videojuegos, construye sus propios sintetizadores, y se vincula con disciplinas como el yoga y la danza contemporánea. Fotos: Gentileza ISM