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Publicado por Ediciones Diotima

Elsa Pomi presenta su nuevo libro "La alfombra de Sierpinski"

El evento se realizará el 23 de abril a las 16.30 en Librerías Cúspide, San Martín 2561. La presentación contará con lectura de fragmentos de la obra y diálogo con la autora.

La autora, reconocida por sus anteriores noveles “El relato de la estrella” (2013) y “La traición de las garzas” (2016), junto a la portada del nuevo trabajo. Foto: Gentileza Ediciones DiotimaLa autora, reconocida por sus anteriores noveles “El relato de la estrella” (2013) y “La traición de las garzas” (2016), junto a la portada del nuevo trabajo. Foto: Gentileza Ediciones Diotima
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La obra se despliega como un entramado de historias donde lo visible y lo oculto se entrelazan como un patrón infinito. En “La alfombra de Sierpinski”, cada historia parece contener otra en su interior, como un eco que se repite y transforma.

A través de una escritura sutil y envolvente, la autora construye un universo donde cada detalle puede ser una puerta hacia una revelación inesperada. Como en un fractal, lo íntimo se replica, deforma y reaparece, revelando que nada es único ni definitivo sino parte de una trama mayor.

La trama

Emma se instala provisoriamente en un departamento frente al mar buscando recomponer una vida suspendida. El hallazgo inesperado de los cuerpos sin vida de sus vecinos -un matrimonio discreto, culto y aparentemente armónico- altera esa quietud y la coloca en el centro de una trama inquietante.

Mientras la investigación oficial avanza con cautela, Emma se ve arrastrada a una pesquisa menos jurídica que íntima. Archivos, frases enigmáticas, recuerdos de la adolescencia y relatos infantiles resurgen como piezas de un diseño que se repite, se fragmenta y se multiplica. Como en un fractal, cada elemento remite a otro, y el sentido nunca se agota.

“La alfombra de Sierpinski” es una novela de misterio psicológico que desplaza el foco hacia la percepción, la memoria y la ambigüedad moral. Interesada en los pliegues de la conciencia construye una atmósfera de extrañamiento sostenido, donde la racionalidad convive con la sospecha y la belleza con la amenaza.

Con una prosa precisa y reflexiva, la novela explora la fragilidad de las certezas, la tentación de interpretar el mundo como un sistema cerrado y la inquietante posibilidad de que toda vida, observada de cerca, oculte un patrón invisible.

Sobre la autora

Elsa Pomi es profesora y licenciada en Inglés. Escritora y lectora desde siempre. Ha obtenido premios y publicado cuentos y poemas en diversas antologías literarias. Su novela “El relato de la estrella” (2013), obtuvo el premio a la producción literaria de la Municipalidad de Santa Fe; y su novela “La traición de las garzas” (2016), el Primer premio de novela histórica breve, convocado por la Asociación Tercer Milenio. “La alfombra de Sierpinski” es su tercera novela.

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