Escándalo editorial

“Shy Girl”: la inteligencia artificial pone en crisis a la literatura

La retirada de la novela de Mia Ballard tras acusaciones de haber sido escrita con IA desató un debate global sobre autoría, ética y los límites de la tecnología en la industria del libro. Discusiones que se abren hoy y seguirán en paralelo al desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías.