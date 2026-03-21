Ya se ha convertido en una sana y entretenida costumbre. Como ha ocurrido prácticamente cada uno de los últimos seis años, el reconocido escritor santafesino Ricardo Dupuy describió a El Litoral su nuevo proyecto literario, el que será publicado por este medio a partir de la próxima semana, en entregas semanales sabatinas.
Por eso aprovechamos la oportunidad para escucharlo atentamente y a la vez dialogar con él, con la intención de que nos comente detalles del mismo, que verá la luz bajo el sugestivo título "Spiritual, los primeros contactos".
Entonces vuelve a sorprendernos con las historias que ha previsto para este nuevo ciclo. Como en 2020, cuando llegó en plena pandemia con sus narraciones sobre los Efectos Colaterales del Coronavirus, o como cada año siguiente, al traernos la historia del fuerte de Sancti Spiritu, los misterios del Hotel Ritz, el desconocido y oculto pasado de los Cementerios de la ciudad, o como el año pasado, cuando contó anécdotas olvidadas del Puerto de Santa Fe.
Copia del capítulo final del ciclo sobre el puerto de Santa Fe, de Ricardo Dupuy, publicado por El Litoral durante 2025.
Docente y abogado, gracias a su pasión por la literatura y a estas historias santafesinas surgidas de su puño y letra -como se decía antes-, el autor ha logrado posicionarse entre los escritores de nuestra provincia, cosechando a la vez halagos y reconocimientos. Además, la publicación de sus series en El Litoral, podemos asegurarlo sin temor a equivocarnos, se han convertido en todo un clásico para nuestros lectores.
"Las historias que traigo esta vez pretenden ser místicas, digamos espirituales, ficcionales pero, como las anteriores, siempre basadas en hechos reales. Muchas de ellas llegaron a mí por revelaciones de lectores de mi primera novela, 'El reencarnacionista, testigo del viaje del alma', publicada hace catorce años", aclara Ricardo.
"Espero que lo que voy a decir no parezca una frase grandilocuente, o algo demasiado pretencioso de mí parte, pero aspiro que estas historias apunten al corazón de los lectores. La idea es instar a que puedan recordar lo que somos, algo que trato de lograr con novecientas palabras por historia, y en clave literaria, cosa que para mí es un enorme desafío", agregó el escritor, no sin antes dejar aclarado el porqué de semejante título ("Spiritual, los primeros contactos"):
"Para muchos lectores quizás sean los primeros contactos. Cuento historias sobre espiritualidad y sobre la muerte, pero tratadas de manera esperanzadora y escolástica, armonizando la razón con la fe. Cada relato gira en torno a ciertas situaciones de vida después de la muerte. Aunque no se crea, hoy en día son objeto de estudio las experiencias cercanas a la muerte, la comunicación después de la muerte y los recuerdos de vidas pasadas".
Al hacerle notar que, el que ha elegido para este ciclo, es un tema delicado y sensible, muy distinto a los anteriores (una cosa es escribir sobre el antiguo Ritz, el puerto, el descubrimiento de América o incluso de las necrópolis locales, pero otra muy distinta es hacerlo en torno a una cuestión tan amplia y universal como es la muerte), Ricardo aclaró:
"Asumo que se trata de una trama riesgosa pero veo, leo y escucho que en los últimos tiempos ha venido tomando una relevante consideración, posiblemente impulsada por la masividad comunicacional que instauran las redes sociales. Es más, no me asusta que algunos de los relatos -quizás los que puedan ser tildados como perturbadores- den lugar a polémicas, para nada, porque la idea es ofrecer un recreo místico a los lectores". (*)
"Me refiero a un recreo que en definitiva no es otra cosa que el leitmotiv de la literatura -también de las expresiones artísticas en general- pero, en este caso, con ingredientes propios que considero cautivantes y universales, porque creo que invitan a examinar la vida que llevamos en este convulsionado comienzo de siglo", acotó el autor.
Luego explicó: "Este abordaje en un medio de comunicación tradicional, como El Litoral, merece ser tratado con sumo respeto. Con esta premisa está escrito. Aclaro que no se pretende polemizar, menos aún cuestionar o cruzar creencias religiosas, no soy quien para hacerlo".
"Se trata simplemente de poner a consideración situaciones que comenzaron a discutirse, incluso en ámbitos académicos en nuestro tiempo", prosiguió Ricardo con su exposición.
"La vida después de la muerte ocupa un lugar preponderante en la reflexión cotidiana de hombres y mujeres desde siempre, hoy en pleno siglo XXI tiene condimentos novedosos aportados por la ciencia, la filosofía y las letras. La intuición de cada uno también aporta", redondeó el concepto.
Antes de despedirse, Dupuy destacó que cada entrega semanal de "Spiritual, los primeros contactos" contará con el aporte de ilustraciones alusivas de artistas plásticos convocados por José Bastía, presidente de la Asociación Santafesina de Artistas Plásticos. "Para mí será un verdadero honor contar con ellos", finalizó.
(*) Cada semana, el autor dejará a disposición de los lectores sus contactos para que aquellos que quieran cominicarse con él puedan hacerlo: [email protected]/ instagran: ricardo.dupuy.ok /facebook.com/ricardo.dupuy.7 /https://ricardodupuy.com.ar/