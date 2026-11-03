Emilia presenta “Bodypainting”, revelando una nueva dimensión de su propuesta artística a través de un sonido que abraza la sensualidad y la autoexpresión.
Emilia inicia una nueva era con "Bodypainting"
Con sensualidad y confianza, la nueva canción pop marca el tono de su próximo capítulo, donde el cuerpo se convierte en un lienzo para la transformación, la autoexpresión y la reinvención.
El sencillo refleja una evolución de su característico sonido pop, combinando el coqueteo y el deseo con una perspectiva artística más madura mientras comienza una nueva etapa creativa. “Bodypainting” ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Producido por Liohn, colaborador del equipo de Max Martin, y Zecca, cuyos créditos incluyen colaboraciones con artistas como Drake y Karol G, “Bodypainting” empieza a mostrarnos el lenguaje creativo de esta nueva era de Emilia, donde el cuerpo se convierte en un lienzo para la transformación, la autoexpresión y la reinvención.
Combinando sensualidad con una perspectiva artística evolucionada, el tema también presenta un cambio en su registro vocal que refuerza la evolución de su sonido.
Todos los sentidos
Codirigido por Martin Seipel y Melanie Anton, el video musical amplía el universo de “Bodypainting” a través de una propuesta visual cinematográfica y cargada de sensualidad. Ambientado en un lujoso penthouse, Emilia explora el deseo y la autoexpresión a través de una serie de escenas que combinan baile, actitud y una estética audaz.
En distintos momentos, aparece multiplicada en pantalla, reflejando las diferentes facetas de su sensualidad. Una de las escenas más llamativas la muestra cubierta por completo de pintura negra, llevando a lo visual el concepto del cuerpo como lienzo.
A partir de ahí, chispas y destellos empiezan a atravesar la imagen, reforzando una sensación de energía y transformación que comienza a aparecer en esta nueva etapa. El video culmina con un enérgico dance break que evoca algunas de las etapas más icónicas del pop y destaca la fuerza de Emilia como performer en esta nueva etapa artística.
“‘Bodypainting’ es una canción que te invita a bailar y a disfrutar de tu sensualidad. Quería jugar con el coqueteo, el deseo y con una versión de mí que la gente ya conoce, pero que hoy aparece desde otro lugar. Fue una canción que disfruté muchísimo hacer y que siento que abre una etapa nueva para mí”, expresó Emilia.
Emilia presentó por primera vez el universo de “Bodypainting” el 21 de octubre a través de un adelanto cinematográfico compartido en sus redes sociales. En medio de una noche de tormenta, la pieza sigue a Emilia cuando descubre que alguien la observa desde el edificio de enfrente.
Al acercarse a la ventana para descubrir quién es, alguien la empuja al vacío, dejándola suspendida por el cable de sus auriculares antes de caer sobre la red eléctrica de la ciudad. Cuando su reproductor MP3 se moja y deja de funcionar, un rayo provoca un apagón en toda la ciudad, introduciendo la misteriosa narrativa de transformación que define esta nueva era.
Ascenso
“Bodypainting” llega en un momento clave de la carrera de Emilia, tras un año extraordinario que ha consolidado aún más su posición como una de las voces líderes del pop latino.
A principios de este año, colaboró con Zara Larsson en “Girl’s Girl”, incluido en la edición deluxe de “Midnight Sun” de Larsson, y debutó en Coachella junto a Luísa Sonza en el escenario Gobi, llevando su música a uno de los festivales más destacados del mundo.
Con cada nueva colaboración e hito en su carrera, Emilia continúa expandiendo su propuesta artística y fortaleciendo su presencia a nivel global. Al entrar en esta nueva etapa, la artista demuestra que no tiene intención de bajar el ritmo, y “Bodypainting” ofrece el primer vistazo a lo que promete ser otra emocionante evolución en su trayectoria.