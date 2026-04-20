Quinta Edición

Encuentro Shakespeare del Litoral: un presente para el Bardo inmortal

Santa Fe, Paraná, Santo Tomé, San Justo, Arroyo Leyes y Oro Verde son sedes, del 20 al 30 de abril, de este festival que reafirma su compromiso con la creación artística, la educación y el territorio. Funciones para escuelas y actividades especiales acompañarán una grilla itinerante, con la obra rosarina “Hijas de Shakespeare” como propuesta destacada.