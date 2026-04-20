Del 20 al 30 de abril, el Litoral argentino se convierte en escenario de la quinta edición del Encuentro Shakespeare del Litoral, un festival que reafirma su compromiso con la creación artística, la educación y el territorio. Con sedes en Santa Fe, Paraná, Santo Tomé, San Justo, Arroyo Leyes y Oro Verde, la propuesta invita a redescubrir el universo shakesperiano desde una mirada contemporánea.
Encuentro Shakespeare del Litoral: un presente para el Bardo inmortal
Santa Fe, Paraná, Santo Tomé, San Justo, Arroyo Leyes y Oro Verde son sedes, del 20 al 30 de abril, de este festival que reafirma su compromiso con la creación artística, la educación y el territorio. Funciones para escuelas y actividades especiales acompañarán una grilla itinerante, con la obra rosarina “Hijas de Shakespeare” como propuesta destacada.
Experiencia cultural expandida
La programación 2026 incluye:
-Funciones teatrales para escuelas secundarias y público general.
-Varietés poético-teatrales, feria de editoriales y celebraciones performáticas.
-Talleres, seminarios, conversatorios y disertaciones.
-Actividades en bibliotecas populares, centros culturales y espacios descentralizados.
El festival busca ser participativo y accesible, integrando artistas, docentes, estudiantes y público general en un mismo espacio de intercambio.
Descentralizar el teatro
Uno de los ejes centrales del Encuentro es la democratización del acceso a los bienes culturales. Por ello, además de los teatros principales, las actividades se extienden a bibliotecas populares, escuelas y localidades periféricas, generando circuitos alternativos que acercan el teatro a comunidades que suelen quedar fuera de los circuitos tradicionales.
Espectáculos destacados
La edición 2026 contará con propuestas escénicas diversas:
-“Mc Beth” - LAP Trío (Caba): una versión tragicómica en clave clown del clásico “Macbeth”. Con Lala Buceviciene, Alito Dubal y Pao Sanabria.
-“Romeo y Julieta a punto caramelo!” - Equipo Chefpeare (Santa Fe/Paraná): teatro, humor y cocina en una propuesta lúdica que reimagina la obra desde lo gastronómico. Actúan Veronica Peteán y Pedro Peterson.
-“Hijas de Shakespeare” (Rosario): el espectáculo más esperado de esta edición. Julieta, Ofelia y Desdémona se rebelan y cuestionan su destino en una potente relectura contemporánea.
Mujeres icónicas alzan la voz
El sábado 25 de abril a las 21, en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial Paco Urondo de Santa Fe, se presentará “Hijas de Shakespeare”, una obra que reúne a tres mujeres icónicas del universo shakesperiano: Julieta, Ofelia y Desdémona. En esta potente relectura contemporánea, las protagonistas se rebelan contra su destino y demandan a Shakespeare por daños y perjuicios.
La puesta combina humor, clown y comedia del arte, acompañada por música en vivo, logrando que estos personajes dialoguen con nuestro tiempo y se vuelvan cercanos y empáticos para el público actual.
Con dramaturgia y dirección de Julieta Pretelli, cuenta con las actuaciones de Ana Salinas, Luz Battagliotti, Maria Laura Silva e Ilya Miljevic (responsable también del diseño escenográfico, sonoro y gráfico). El vestuario es de Ramiro Sorrequieta.
Las entradas pueden adquirirse en la boletería del CCPPU o de manera online en https://etickets.com.ar/hijas-de-shakespeare.
Actividades especiales
-20 de abril - CCP Santa Fe: “Jóvenes Shakespeare”, jornada solidaria con obras realizadas íntegramente por jóvenes actores.
-23 de abril - Centro Cultural Juan L. Ortiz (Paraná): “El cumple de Willy”, varieté shakespereana con performances, lecturas, feria de editoriales y función central de Mc Beth.
-30 de abril - Centro Español de Santa Fe (San Martín 2219): Varieté de cierre, actividad libre y gratuita (se reciben propuestas para sumar).
Teatro y educación: un eje clave
El Encuentro fortalece su vínculo con instituciones educativas mediante funciones exclusivas para escuelas secundarias, material didáctico de análisis y producción creativa, y recorridos guiados por teatros y bibliotecas populares.
Desde su creación en 2022, el festival se ha consolidado como un espacio que revaloriza el teatro como herramienta social, fomenta el interés por la literatura en jóvenes y vincula arte, educación y comunidad.
Organización y apoyo
El Encuentro es organizado por Equipo Chefpeare, agrupación artística independiente de Paraná, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, el Contier, bibliotecas populares, salas teatrales y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, que lo ha declarado de interés cultural.
Contacto y más información:
-Mail: [email protected]
-WhatsApp: 343 4689434 (Pedro Peterson)
-Instagram: @encuentro.shakespeare.litoral
-YouTube: @WilliamChefpeare