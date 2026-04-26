Escalandrum vuelve a Rosario para presentar “Piazzolla 74”, el disco grabado en vivo en el Teatro Colón de Buenos Aires para celebrar el 50° aniversario de “Libertango” y “Reunión cumbre”, dos icónicos álbumes del legendario compositor argentino.
Escalandrum vuelve a Rosario con "Piazzolla 74"
La reconocida agrupación liderada por Daniel “Pipi” Piazzolla presentará el disco grabado en vivo en el Teatro Colón de Buenos Aires. El show será el 22 de mayo, a las 21. Entradas en venta.
La reconocida agrupación liderada por Daniel “Pipi” Piazzolla brindará un show el 22 de mayo, a las 21, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645). Entradas en venta en centroticket.com.ar.
Junto al músico, a cargo de la batería y la dirección, estarán Nicolás Guerschberg en piano y arreglos, Mariano Sívori en contrabajo, Gustavo Musso en saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor, y Martín Pantyrer en clarinete bajo.
“Estamos muy felices por este importante concierto que registramos en el Teatro Colón para celebrar los 50 años de estos dos discazos de mi abuelo. También estamos celebrando nuestros 27 años de trayectoria y el hecho de llegar a nuestros 1.000 conciertos”, destaca Piazzolla.
“El Teatro Colón es muy importante para nosotros y para mi propia historia, ya que yo lo acompañé a mi abuelo al concierto que dio allí en el año 83. Esa noche él me dio un programa de mano en el que escribió que en ese concierto él sentía que había triunfado. Para mi abuelo el Teatro Colón siempre fue lo máximo, su sueño era ser compositor de música clásica, luego se cruzó con Nadia Boulanger en Francia y todo cambió, pero conservó siempre ese amor por la clásica”, rememora.
“Esto sumado a un nuevo aniversario de Escalandrum hace de esta gira algo muy especial. Estamos ensayando temas increíbles como ‘Años de soledad’, ‘Cierra tus ojos y escucha’, o ‘Deus Xango’. Es un repertorio no muy transitado, que no se toca tanto. ¡Allí estaremos entonces para emprender esta nueva aventura!”, se entusiasma el músico ante la nueva presentación en Rosario.
Andanzas
Juntos desde 1999 con su formación original, con más de cuarenta países recorridos y quince discos editados, estos verdaderos embajadores de la música argentina en el mundo son poseedores de un gran reconocimiento de prensa y público, tanto por su original sonoridad como por su poderosa actitud en el vivo.
Sus integrantes son elogiados músicos con frondosas carreras en su haber: Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Nicolás Guerschberg en teclados, Mariano Sívori en bajo eléctrico, Gustavo Musso en EWI y saxo alto, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantyrer en clarinete bajo y saxo barítono.
El grupo fue distinguido en 2002 como revelación por los diarios Clarín y La Nación, y en 2005 por la Fundación Konex como una de las cien figuras más destacadas de la última década de la Música Popular Argentina.
En 2008 fue el grupo invitado de Dave Holland en nuestro país. En 2010 realizó varias giras internacionales y fue el primer artista argentino invitado a participar del Bridgestone Music Festival de San Pablo, Brasil. En 2011 fue nominado al Grammy Latino compartiendo terna con Chick Corea y Al Di Meola.
En 2012 fue ganador del Premio Gardel de Oro (máxima distinción de la industria musical argentina) y del Premio Gardel al Mejor Álbum de Jazz (por su disco “Piazzolla plays Piazzolla”). En 2014 tocaron junto al ex Megadeth Marty Friedman. En 2015 recibieron el Premio Konex de Platino en Grupo de Jazz y participaron del Festival Grec de Barcelona (invitada: Concha Buika) así como en la Bienal Internacional de Río de Janeiro.
En 2016 presentaron el disco “3001”, grabado junto a Elena Roger y tocaron en el Festival Folk Arts Internacional de China. En 2017 lanzaron “Sesiones ION - Obras de Mozart y Ginastera” con aclamada repercusión de público y prensa. Asimismo, participaron del Festival Internacional de Jazz de Ciudad del Cabo, del Festival Internacional de Montreal, del Festival Grec Barcelona, del Festival Worldstock París, del Festival Oslo World Music y realizaron una gira por Israel.
En 2018, presentaron “Studio 2”, disco grabado en los estudios Abbey Road de Londres. En 2019 celebraron sus veinte años de vida con importantes conciertos como el de Lollapalooza y el del Teatro Ópera, mientras que su álbum “Studio 2” fue galardonado en tres categorías de los Premios Gardel (Grabación del Año, Ingeniería de Grabación y Mejor Álbum de Jazz).
En 2022, fue nominado al Gardel de Oro, su disco “100” recibió el galardón al Mejor Álbum Tango Orquestal y representó al país en la Feria Mundial de Dubai. En 2023 grabaron la banda de sonido del largometraje “Empieza el baile”, dirigida por Mariana Seresevsky y protagonizada por Jorge Marrale, Mercedes Morán y Darío Grandinetti, banda de sonido que fue premiada en el Festival de Cine de Turquía.
En 2024 los festejaron sus 25 años de trayectoria con nuevo disco “Escalectric” (Warner Music) y con la edición de un libro con que recrea su historia, escrito por el periodista Fernando Ríos y editado por Gourmet Musical. En 2025 Escalandrum recibió el premio Konex como mejor grupo de jazz de la última década.