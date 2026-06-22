Dos conciertos, cuatro formaciones instrumentales

La Escuela de Música Nº 9.901 de Santa Fe se sube al escenario

La Orquesta de Cuerdas y el Conjunto de Vientos y Percusión II se presentarán el 25 de junio en el Centro Cultural Provincial, en tanto las Bandas Sinfónicas de Niños y Juvenil harán lo propio el 26 en Rivadavia 2871. Entrada gratuita.