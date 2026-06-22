La Escuela Provincial de Música N° 9.901, dependiente del Ministerio de Cultura, invita a disfrutar de dos conciertos: el primero tendrá como protagonistas a la Orquesta de Cuerdas y el Conjunto de Vientos y Percusión II, que actuarán el jueves 25 de junio, a las 20, en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe).
La Escuela de Música Nº 9.901 de Santa Fe se sube al escenario
La Orquesta de Cuerdas y el Conjunto de Vientos y Percusión II se presentarán el 25 de junio en el Centro Cultural Provincial, en tanto las Bandas Sinfónicas de Niños y Juvenil harán lo propio el 26 en Rivadavia 2871. Entrada gratuita.
Mientras tanto, las Bandas Sinfónicas de Niños y Juvenil se presentarán el viernes 26, también a las 20, en el Centro Cultural de Rivadavia 2871. En ambos casos la entrada será libre y gratuita.
Cuerdas, viento y percusión
La Orquesta de Cuerdas, dirigida por Dámaris Lacuadra y Dorcas Lacuadra, reúne a estudiantes en una experiencia de práctica orquestal que prioriza la escucha, el trabajo conjunto y el desarrollo progresivo del lenguaje musical. En este concierto, la agrupación ofrecerá un programa pensado para mostrar variedad de estilos, dificultades técnicas y colores sonoros, combinando canciones populares arregladas para cuerdas con marchas y piezas de carácter descriptivo y rítmico.
Presentará un programa que recorre canciones populares inglesas y mexicanas, marchas de concierto y piezas inspiradas en el estilo blues. Las obras seleccionadas permiten apreciar distintos aspectos del trabajo orquestal de los estudiantes: afinación conjunta, precisión rítmica, variedad de articulaciones y construcción de una sonoridad colectiva.
A través de arreglos especialmente pensados para este ensamble y composiciones originales de carácter formativo, la agrupación mostrará la diversidad expresiva que puede alcanzar una orquesta de cuerdas en proceso de formación.
El repertorio del concierto del jueves 25 incluirá “Bingo” (canción popular inglesa, con arreglo de Leonel Franzoi), “Firoliralera” (canción popular mexicana con arreglo de J. Higgins y adaptación de Leonel Franzoi), “Main Street March” (Robert S. Frost), “First Christmas March” (arreglo de John O’Reilly), “Fancy Fiddles” (de Mark Williams) y “Happy Blues”.
Por su parte, el Conjunto de Vientos y Percusión II (con dirección de Hugo Mickiewicz, María Belén Franchi Elvira y Maximiliano Herrlein) constituye un espacio fundamental en la formación de los jóvenes músicos de la Escuela. A través de la práctica colectiva, los estudiantes desarrollan habilidades técnicas e interpretativas, fortalecen la escucha mutua y adquieren las herramientas necesarias para integrarse progresivamente a agrupaciones de mayor complejidad.
En esta oportunidad, el conjunto presenta un repertorio integrado por melodías tradicionales y piezas de carácter descriptivo, especialmente seleccionadas para el trabajo de ensamble. Cada obra propone desafíos musicales específicos, permitiendo a los estudiantes explorar distintos estilos, dinámicas y formas de expresión.
El repertorio refleja el proceso de aprendizaje y crecimiento musical de los integrantes del conjunto, quienes comparten con el público el resultado de su dedicación, estudio y trabajo colectivo. Las obras serán “When the Saints Go Marching In”, “The stars”, “Good-Bye”, “Winter, good-bye!”, “A little man in the wood” y “The Jolly Piper”.
Dos bandas en Casa España
El segundo concierto se desarrollará el viernes 26, a las 20. Allí, la Banda Sinfónica de Niños, dirigida por Omar Lacuadra, presentará un programa integrado por obras originales para banda, cuidadosamente seleccionadas para acompañar el crecimiento musical de sus intérpretes. El repertorio propone un recorrido por diferentes estilos, climas y lenguajes sonoros, permitiendo apreciar la riqueza y versatilidad de la música escrita para bandas.
Desde una apertura de carácter ceremonial inspirada en la tradición musical europea, pasando por paisajes sonoros evocadores, juegos rítmicos protagonizados por la percusión y danzas de gran imaginación, hasta llegar a la energía y el espíritu festivo del mambo, cada obra aporta una experiencia musical única tanto para los niños como para el público.
Este concierto reviste además un significado especial, ya que todas las obras que integran el programa serán interpretadas por primera vez en la ciudad de Santa Fe, constituyendo un estreno local que contribuye a la difusión y el enriquecimiento del repertorio para bandas infantiles y juveniles.
Por su parte, la Banda Sinfónica Juvenil, con dirección de Víctor Malvicino, acompañará a la Banda de Niños en un recorrido musical que invita a descubrir diferentes estilos, sonoridades y tradiciones. Integrada por jóvenes músicos en formación, esta agrupación constituye un espacio fundamental de aprendizaje colectivo, donde se desarrollan tanto las habilidades técnicas e interpretativas como los valores del trabajo en equipo y la expresión artística compartida.
Para esta ocasión, la Banda Juvenil interpretará un programa variado que abarca desde la energía y el carácter festivo de la música para banda contemporánea hasta los ritmos y colores de la música popular brasileña.
Sobre la institución
La Escuela Provincial de Música Nº 9.901 “Orquestas Sinfónicas de Niños y Juvenil de Santa Fe” fue creada en el año 1960 por el Maestro Roberto Benítez. Actualmente cuenta con más de 400 alumnos; profesores especializados en diversas áreas formativas y tres planes de estudios sucesivos y correlativos: Ciclo de Iniciación Musical Instrumental, Ciclo de Capacitación Musical Instrumental y Formación Artística Para la Industria Cultural (Fapic).
Acorde a su edad, nivel formativo e instrumento, los estudiantes pueden integrar las Bandas u Orquestas Sinfónicas de Niños o Juveniles, o las Agrupaciones Iniciales de Cuerdas o Viento y Percusión.