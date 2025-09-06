El 20 de septiembre, en Tribus Club de Arte

Un Camionero que recorre las rutas del país

El dúo nacido en Zona Norte del Gran Buenos Aires llegará por primera vez en fecha compartida con Los Espíritus y los santafesinos Hugo & Los Gemelos. El Litoral conversó con Joan Manuel Pardo, guitarrista y cantante, para conocer más sobre el recorrido de este proyecto que empieza a ganar impulso.