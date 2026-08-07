Fabiana Cantilo presenta “Flor de loto”, primer corte de difusión de “Hiperlumínica”, su próximo trabajo discográfico. Es una canción que propone una mirada luminosa sobre el presente y que convierte la incertidumbre en una invitación a transformarse.
"Flor de loto": Fabiana Cantilo presenta su nuevo single
Se trata del primer corte de difusión de su nuevo álbum, que apuesta por el arte como fuerza de cambio. La canción se inspira en dicha flor, capaz de florecer en el barro sin perder su belleza.
Inspirada en la imagen de la flor de loto -capaz de florecer en el barro sin perder su belleza-, la canción habla de la resiliencia, del crecimiento en medio de la adversidad y de la capacidad humana para reinventarse aún cuando el contexto parece hostil.
Futuros posibles
“Flor de loto” es un manifiesto sobre la posibilidad de emerger fortalecidos, recordándonos que incluso en el caos siempre existe un espacio para crear una nueva realidad.
En tiempos donde las estructuras parecen resquebrajarse y la incertidumbre atraviesa todos los ámbitos de la vida, Fabiana propone cambiar la mirada: convertir la crisis en un motor creativo. La transparencia con la que hoy se exponen las contradicciones del mundo abre también un terreno fértil para el pensamiento crítico, la sensibilidad y la imaginación.
Más que ofrecer respuestas, “Flor de loto” invita a confiar en la intuición, en los sueños y hasta en aquello que parece un delirio. Porque, cuando las certezas desaparecen, la creatividad se vuelve una herramienta indispensable para imaginar futuros posibles. La canción plantea que las soluciones más profundas nacen, muchas veces, de lo inesperado.
En conjunto
La obra también reivindica el valor de la creación colectiva. Frente al aislamiento que suele generar la incertidumbre, el encuentro con otros artistas, amigos y comunidades aparece como un acto de resistencia y de esperanza. Compartir, crear y construir en conjunto se convierte en una forma de sostener el deseo y proyectar una humanidad más consciente, más empática y más libre.
Con “Flor de loto”, Fabiana Cantilo inaugura el universo de “Hiperlumínica”, un álbum que propone atravesar la oscuridad desde la luz, transformando la experiencia personal en una invitación colectiva. Un disco que apuesta por el arte como fuerza de cambio y que reafirma una convicción profunda: incluso en el barro más denso, siempre existe la posibilidad de florecer.