"La familia, un lugar donde nos queremos todos" se despide en ATE Casa España

Este sábado 18 a las 21, en Sala Cervantes de ATE Casa España (Rivadavia 2871) se despide de los escenarios “La familia, un lugar donde nos queremos todos”. El elenco que integran Celina Vigetti, Gabriel Pandolfo, Inés Aiello y Joaquín Mántica subirá a escena por última vez para dar vida a la familia que integran Marga, Víctor, Eloísa y Rafael.
Estrenada el 6 de abril de 2024 y declarada de interés por la Cámara de Senadores de la provincia, la obra fue vista por más de 2.000 espectadores en 30 funciones a sala llena en distintos escenarios de la ciudad de Santa Fe (Teatro de la Abadía, Espacio Valeri Montrul, La3068, anfiteatro del Parque del Sur, Estudio Barnó, LOA Espacio Proarte, Colegio de Psicólogos, Foro Cultural UNL, entre otros) además de las ciudades de San Justo, San Cristóbal y Paraná.
Nicole Chort, autora y directora de la puesta, explicó: “Como equipo, venimos trabajando desde hace ya cuatro años. Y la experiencia ha sido hermosa, muy positiva. Hasta pudimos cumplir este deseo loco de tomar a los personajes y llevarlos a otro universo, otra obra, como fue ‘La familia en el Cementerio, la muerte acaba de suceder”. Se refiere a un hecho inédito en la ciudad que tuvo lugar este año en el Museo a Cielo Abierto del Cementerio Municipal y que convocó a un centenar de espectadores.
“También se hicieron desmontajes, se generaron formatos audiovisuales que acompañaron la puesta y que fueron construyendo a los personajes por fuera de las funciones. Y además de los videos de redes sociales, siempre estuvo la mirada de buscar el espacio de la fotografía como una locación. Es una obra que pensamos mucho desde las imágenes, y eso fue lo que nos permitió trasladarla hacia otro universo”, concluyó.
Con asistencia de dirección de Nelda González, el equipo de trabajo de “La familia…” se completa con el diseño de luces de Ramiro Gómez; asistencia técnica de Emiliano Vila; diseño de puesta y diseño de vestuario: Equipo de “La familia...”, diseño de maquillaje: Marisa Ramírez, diseño de movimiento: Antonio Rocha, poesía: Manuela Mántica, fotografía: Nicole Chort, ilustraciones: Joaquín Mántica, video y montaje: Gina Bonfanti; prensa: Natalia Pandolfo.
Las entradas anticipadas se pueden reservar al (342) 4410574 o en Instagram: @lafamilia.unlugar.obra.
