"Cuando yo existía"

Federico Cetta: cine internacional pensado entre Montevideo y Santa Fe

El productor santafesino, creador de la productora uruguaya El Cielo Cine, desarrolló la coproducción uruguaya-española dirigida por Alejandro Damiani y Martín Avdolov, con César Troncoso (Favalli en “El Eternauta”) y Silvia Kutika. En diálogo con El Litoral, repasó el camino para estrenar un proyecto independiente al Festival de Tallinn.