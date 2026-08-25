Este miércoles 26, en HUB

Felipe Pigna y Pedro Saborido traen "Nuevas historias argentinas Parte 2"

El popular historiador y el reconocido humorista cruzarán sus miradas sobre el devenir argentino, en su nuevo espectáculo conjunto. El Litoral se anticipa en esta charla con Pigna sobre este encuentro, sus últimos libros y las lecciones para el presente.