Fernando Ruiz Díaz presenta "Continhuará... Vol. II"

La segunda entrega de su disco en solitario está disponible en todas las plataformas digitales. Abre con el el tema inédito “El color de Dios”, que convive con clásicos de Catupecu Machu revisitados desde otra luz y piezas que forman parte de su ADN musical.