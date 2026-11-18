El Fondo Nacional de las Artes (FNA) anunció los ganadores del Gran Premio y los Premios Trayectoria 2026, que reconocen la labor de destacadas personalidades de la cultura argentina en disciplinas como la literatura, la música, el teatro, las artes visuales, el cine, la danza y la arquitectura. La ceremonia de entrega se realizará el próximo viernes 20 de noviembre.
El Fondo Nacional de las Artes anunció los ganadores de sus premios 2026
Eduardo Costantini, Daniel Burman, Arturo Puig y Raúl Lavié figuran entre los 11 distinguidos por sus aportes a la cultura argentina en diversas disciplinas.
Ganadores
En esta edición, el empresario, coleccionista y fundador del Malba, Eduardo Costantini, fue distinguido con el Gran Premio FNA, el máximo reconocimiento del organismo, mientras que otras diez figuras y referentes del ámbito cultural recibirán los Premios Trayectoria por sus contribuciones al desarrollo artístico del país.
Entre los galardonados se encuentran el cineasta Daniel Burman, en Artes Audiovisuales; el actor Arturo Puig, en Teatro; el cantante Raúl Lavié, en Música; el escritor Jorge Consiglio, en Letras; y la bailarina y coreógrafa Susana Tambutti, en Danza.
La nómina se completa con Amalia Amoedo, en Gestión Cultural; Leo Vinci, en Artes Visuales; Ángel Navarro, en Patrimonio; Edilberta Puca, en Artesanías; y el Estudio Hampton-Rivoira, en Arquitectura.
Los reconocimientos fueron definidos por el Directorio del Fondo Nacional de las Artes, presidido por Tulio Andreussi Guzmán, con el propósito de destacar a quienes realizaron aportes significativos al patrimonio cultural argentino.
Historia
El Gran Premio FNA fue otorgado por primera vez en 1963 a Jorge Luis Borges y, a lo largo de su historia, distinguió a figuras como María Elena Walsh, Ricardo Piglia, Emilio Pettoruti, Tita Merello, León Ferrari, Daniel Barenboim y Julio Le Parc.
Por su parte, los Premios Trayectoria, incorporados en 1992, reconocieron a personalidades como Mercedes Sosa, Julio Bocca, Charly García, Sara Facio, Marta Minujín y Roberto Cossa.
El presidente del FNA destacó que cada edición representa una oportunidad para homenajear a quienes enriquecieron el patrimonio cultural del país. Además, confirmó que, por segundo año consecutivo, los premiados recibirán una medalla realizada en colaboración con el Banco Central de la República Argentina.
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, celebró la diversidad de los galardonados y señaló que sus trayectorias reflejan el aporte de distintas generaciones de artistas y creadores a la historia cultural argentina.