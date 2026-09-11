Vida familiar

Eduardo Costantini y Elina Fernández contaron su deseo de volver a ser padres

La pareja, que ya tiene una hija, habló sobre la posibilidad de ampliar la familia. Elina recordó las dificultades que atravesó para quedar embarazada y aseguró que ahora confían en que la llegada de otro hijo dependa de la voluntad de Dios.