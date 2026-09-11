Eduardo Costantini y Elina Fernández atraviesan una nueva etapa de su vida familiar junto a Kahlo Milagro, la hija que nació en enero de 2025. La pareja volvió a referirse a la posibilidad de tener otro hijo y reconoció que el deseo está presente, aunque saben que no será sencillo.
Eduardo Costantini y Elina Fernández contaron su deseo de volver a ser padres
La pareja, que ya tiene una hija, habló sobre la posibilidad de ampliar la familia. Elina recordó las dificultades que atravesó para quedar embarazada y aseguró que ahora confían en que la llegada de otro hijo dependa de la voluntad de Dios.
Elina contó que el embarazo de su primera hija llegó de manera natural después de que los médicos le habían indicado que debía realizar un tratamiento para poder concebir.
La pareja mantiene desde hace años una relación que generó interés público por la diferencia de edad y por la exposición de algunos aspectos de su vida privada. Costantini, empresario y fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), y Elina Fernández se casaron en 2020 y fueron padres de Kahlo Milagro en 2025.
El deseo de ampliar la familia
En una entrevista con la revista Hola!, Elina habló sobre la posibilidad de volver a quedar embarazada y explicó que la pareja tiene intenciones de agrandar la familia. Sin embargo, planteó que el proceso estará condicionado por las circunstancias y que no pueden saber de antemano si podrán concretar ese deseo.
“Nos encantaría, pero eso está en manos de Dios”, expresó la modelo, según reprodujo Paparazzi. La frase sintetizó la postura que ambos adoptaron después de la experiencia que tuvieron para convertirse en padres por primera vez.
Elina recordó que los especialistas le habían advertido que para lograr un embarazo debía someterse a un tratamiento. Sin embargo, durante uno de sus viajes a México junto a Costantini, la pareja visitó el santuario de la Virgen de Guadalupe y pidió por la llegada de un hijo. Tiempo después, según contó, quedó embarazada de manera natural.
El embarazo tuvo además un significado particular para la pareja por una coincidencia vinculada con la artista mexicana Frida Kahlo. Según el relato de Elina, durante ese período apareció un boceto realizado por Kahlo durante uno de sus embarazos. A partir de esa situación surgió la decisión de llamar Kahlo a la niña.
Costantini también propuso sumar “Milagro” al nombre, convencido de que el nacimiento había sido posible por la intervención de la Virgen de Guadalupe. Finalmente, la niña fue llamada Kahlo Milagro.
La llegada de la pequeña se produjo en enero de 2025 y significó para Costantini convertirse nuevamente en padre. El empresario tiene otros hijos de relaciones anteriores y una extensa familia.
Una pareja que volvió a hablar de su vida privada
El vínculo entre Costantini y Fernández comenzó en 2019, cuando ambos se conocieron en el MALBA. De acuerdo con el relato publicado por Paparazzi, ella había ingresado al café del museo para refugiarse de la lluvia y allí conoció al empresario. La relación avanzó y finalmente contrajeron matrimonio en febrero de 2020.
Desde entonces, la pareja compartió distintos momentos de su vida personal y familiar. El nacimiento de Kahlo Milagro fue uno de los acontecimientos que mayor atención recibió, especialmente por la historia que ambos habían contado sobre las dificultades previas para lograr el embarazo.
Ahora, con su hija ya incorporada a la vida familiar, ambos volvieron a manifestar su intención de tener otro hijo. Elina explicó que no quieren anticipar resultados y que prefieren asumir el proceso con una mirada vinculada a sus creencias personales.
La modelo también reflexionó sobre la importancia que tiene para ambos disfrutar del presente. En ese sentido, sostuvo que la vida puede cambiar y que procura valorar los momentos compartidos con su marido y con su hija.
El tema vuelve a instalarse así en la agenda mediática a partir de una declaración de la propia Elina, más que por la existencia de un tratamiento confirmado o de una situación médica específica. La pareja no informó públicamente que esté atravesando actualmente un tratamiento de fertilidad ni brindó detalles médicos sobre un eventual nuevo embarazo.
Por ahora, Costantini y Fernández continúan con su vida familiar junto a Kahlo Milagro y mantienen abierta la posibilidad de sumar otro integrante. Según las declaraciones de Elina, el deseo existe, pero la pareja entiende que su concreción dependerá de circunstancias que no pueden controlar.