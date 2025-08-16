Homo Argentum roza los 200 mil espectadores y ya genera grietas

El estreno de nueva película de Guillermo Francella ya despierta todo tipo de comentarios en redes sociales y medios tradicionales.
La película que protagoniza Guillermo Francella se estrenó en los cines el jueves y en solo dos días ya acumula un poco más de 185 mil espectadores. Qué dijo el presidente al respecto.
Lo cierto es que en tan solo dos días (se estrenó el jueves 14), el film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat ya recolectó casi 200 mil espectadores.
El sitio especializado Ultracine destaca el ránking de las películas más vistas desde el jueves y "Homo Argentum" encabeza el listado con 185.055. Luego le sigue "Otro viernes de locos" con 55.244. El podio lo completa la historia de terror "La hora de la desaparición" con 42.347.
La figura de Francella despierta adeptos y críticos entre el público argentino. El que sobresalió en los últimos días, fue el comentario de un colega, Pablo Echarri, quien recogió el guante de un dicho del protagonista de Homo Argentum sobre el cine nacional.
"Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas", dijo Francella sobre las películas que supo financiar el INCAA en gobiernos kirchneristas.
A lo que Echarri espetó: "Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban".
"Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca", agregó Echarri.
"Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante", culminó.
"Disonancia cognitiva en el corazón woke", tituló el presidente Javier Milei un comentario en su cuenta de X sobre la película recientemente estrenada.
Y opinó: "La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)".
Y siguió: "A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)".
Para finalizar, Milei destacó: "Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos".
La trama
Homo Argentum presenta una colección de 16 retratos satíricos, encarnados por Guillermo Francella, que atraviesan todas las capas sociales y culturales del país.
Cada historia es una cápsula narrativa que expone una tensión: el oportunismo elegante, la doble moral de clase media, la idolatría futbolera, la aspiración consumista, la corrección política sobreactuada, la cultura del canuto, la mafia de la amistad o el arte de hacerse el boludo.
Lejos de querer definir lo argentino, la película se sumerge en ese imaginario incómodo que todos reconocemos —aunque preferiríamos negar—. No hay redención ni moraleja: hay humor, incomodidad, ternura y una ironía tan afilada como inevitable.
Francella se transforma en cada escena como un camaleón social argentino: encarna lo que vemos todos los días y preferimos no mirar dos veces. Con cada cambio de piel, aparece un personaje reconocible, ambiguo, entrañable o miserable, pero siempre posible.
