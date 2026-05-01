Gira debut

Christy Doran y Franco Fontanarrosa: un dúo para dos continentes

El guitarrista suizo de origen irlandés y el bajista argentino, que ya compartieron el trío Sound Fountain, recorrerán varias ciudades del país en formato dúo. La cita en Santa Fe será en El Taller Casa de Arte. En diálogo con El Litoral, Fontanarrosa repasó cómo se conocieron y la manera de trabajar en la distancia.