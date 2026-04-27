Tras su debut

"Fredda Mercurio" inicia su gira

Con la dirección del maestro Daniel Payero Zaragoza, el 28 de abril a las 20.30, en el CCyS El Birri se presentará un fragmento del espectáculo interdisciplinario y extravagante que deslumbró al público en su estreno en Santo Tomé el pasado sábado 19. Será en el marco del destacado Festival Horizontal de la plataforma Santa Fe Danza.