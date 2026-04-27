De Santo Tomé al mundo: la segunda función de “Fredda Mercurio” será el martes 28 de abril en el Centro Cultural y Social El Birri, ubicado en Gral. López 3698, Santa Fe. “Un viaje, un paisaje poético, disruptivo, libre, desafiante, divertido... luminoso y colorido, para conmoverte y reconectar con la curiosidad y el juego”, comentó Rocío Corrales, integrante del staff.
"Fredda Mercurio" inicia su gira
Con la dirección del maestro Daniel Payero Zaragoza, el 28 de abril a las 20.30, en el CCyS El Birri se presentará un fragmento del espectáculo interdisciplinario y extravagante que deslumbró al público en su estreno en Santo Tomé el pasado sábado 19. Será en el marco del destacado Festival Horizontal de la plataforma Santa Fe Danza.
La obra se inspira en el incomparable Freddie Mercury y fue cocreada por los artistas santotomesinos y santafesinos, desde el lenguaje contemporáneo. Se trata de una celebración de la vida, la resiliencia y la diversidad. A través de la música, la danza, el canto, la actuación y audiovisuales el show propone un ambiente novedoso y agradable a los cinco sentidos.
Por su parte, el director señaló: “Comprobamos en el debut que el público recibió la propuesta con disfrute y placer, alegría y conmovidos por nuestro trabajo”. Asimismo Luis Almada comentó:“Invitamos a disfrutar de esta obra, una experiencia que siempre deja con ganas de compartir más y más”.
Más adelante Favio Britos subrayó: “Estamos haciendo arte e historia con un evento de calidad y con calidez. Somos artistas... ¡únicos, épicos e irrepetibles! Les brindamos todo nuestro ser ¿Se lo van a perder?”.
Se trata de un equipo de creadores formados en múltiples áreas del universo artístico, militantes de la dignificación de la danza como trabajo. Brindarán su labor con profesionalismo, brillo natural y la generosidad que los caracteriza.
Las anticipadas se consiguen vía Instagram: @santafedanza, o contactándose al 342 553 6070.
Sauce Viejo: 3ª fecha
Mientras tanto, Luis Almada y Daniel Payero continúan de gira en otras provincias argentinas, la tercera fecha está programada para el 23 de mayo en la Sala Cultural de la ciudad de Sauce Viejo. Una “Fredda Mercurio” con staff renovado: Paola Benítez y Noelia Utrera se suben a las tablas. El espectáculo se reinventa con las versátiles artistas que se integran al equipo.
Los tickets se adquieren a $ 10.000 de manera anticipada y con capacidad limitada. Se pueden solicitar al 342 5 203 828, o por Instagram a @dpzdanza, @rocio.corraless y @faviobritos.
Daniel Payero Zaragoza
Actual director del Festival Danzar Santa Fe, Festival Horizontal, Encuentro en Danzas y Ciclos La Marta en Santa Fe. Fundador del Movimiento Santafesino de Danza. Director de la Compañía Independiente DPZdanza.
Bailarín, coreógrafo nacido en la ciudad de Santa Fe, donde comenzó sus estudios en teatro y danza. En 1994 emigró a la ciudad de Buenos Aires para continuar con los estudios. Egresado del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín. Estudió el Curso de perfeccionamiento para Varones del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Escuela Nacional de Danzas Aída V. Mastrazzi.
Se desempeña como bailarín, coreógrafo y docente en diferentes compañías de danza contemporánea, neoclásicas, jazz, teatro musical, en Argentina y el exterior. Se destacó en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Argentina. Integrante de RCI Florida (Estados Unidos). Integrante del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín (Buenos Aires). Integrante del Ballet Contemporáneo de Caracas (Venezuela). Cofundador del Movimiento Federal de Danza, actualmente Fundación MFD junto a Gabily Anadón y Mariela Ruggeri.
María Rocío Corrales
Santafesina, actual residente de Santo Tomé. Artista: bailarina, actriz y cantante. Docente. Comunicadora Social. Escritora para infancias publicada (“Luna Clara”, 2025). Creadora de contenidos para redes sociales. Gestora Cultural Independiente. Modelo. Egresada en Danza Contemporánea y teatro del Liceo Faustino M. San Juan.
Instructora de ritmos latinos.Estudiante del Profesorado de Danza Contemporánea del Liceo Antonio Fuentes del Arco (Santa Fe). Militante por la dignificación de los trabajadores de la danza y el arte en Santo Tomé.
Desarrolló sus estudios y carrera como artista independiente en Latinoamérica: Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil y Chile. Creadora y directora de AnDanzas desde 2023: espacio interdisciplinario de creación cooperativa. Ex docente de la Escuela Coral Municipal Carlos Guastavino.
Favio Britos
Santotomesino. Instructor de ritmos latinos. Diseñador de vestuario. Creativo. Coreógrafo y Director. Gestor Cultural Independiente. Empleado del municipio de Santo Tomé.
Luis Almada
Santafesino. Modelo. Bailarín. Profesor de cumbia santafesina. Incursionó en la danza contemporánea y el tango de la mano de DPZdanza y Carolina Jador.