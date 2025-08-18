Garupá celebra a Ramón Ayala con "El viejo río que va"

"Mira la luz, goza la vida y el acontecimiento de existir. Milenios de sombras transcurrieron antes, mucho tiempo antes de tí", son las palabras de Ramón Ayala que el trío litoraleño Garupá (en honor a la ciudad entrerriana, donde nació Ramón en 1927) inscribe como propias.
Lo hace para enaltecer y mantener vivo el legado de la obra del cantautor, difundir su música y la palabra, llevando el mensaje del folclorista a cada rincón del planeta y así expandir por el mundo la música del Litoral argentino.
En la formación Garupá se encuentran las voces de Homero Chiavarino y Julián Venegas, que además aportan acordeón y guitarra. El trío se completa con el piano de Joel Tortul.
La historia del trío escribe que en mayo del año 2022 estrenaron su primer espectáculo y en agosto de ese mismo año grabaron su primer disco.
En los años 2023 y 2024 realizaron giras europeas, recorriendo países como España, Portugal, Francia, Alemania, República Checa, Austria y Eslovaquia, además de recorrer nuestro país realizando conciertos en varias provincias.
Con el 2025 llegó el momento de ver el nacimiento del segundo material discográfico que se bautiza: "El viejo río que va". La playlist del nuevo material de estudio esta conformada de once canciones que le pertenecen a Ramón Ayala.
Cuentan, además, con invitados de lujo como la cantante colombiana Marta Gómez en el tema "Amanecer en Misiones" y el violinista santiagueño Pablo Farhat en la zamba "Mírame otra vez".
Características
En este nuevo álbum, el trío recorre parte de la obra no tan difundida de Ramón Ayala. Galopa, guarania, chamamé, rasguido doble, zamba y gualambao son los ritmos que integran el nuevo material.
El disco fue grabado en el teatro Príncipe de Asturias y en estudios Penny Lane de la mano de Carlos Altolaguirre. Garupá concluye así su celebración a la obra de El Mensú.
La presentación
La presentación oficial del álbum será el día viernes 22 de agosto en el teatro El Círculo de la ciudad de Rosario. En el recital se celebrará la obra de Ramón Ayala de manera integral.
El espectáculo presentará la música conviviendo con una puesta en escena montada especialmente para esta fecha, la misma estará dirigida por Severo Callaci, junto a la participación del taller gráfico "Astiya".
