Para celebrar la inauguración de Gibson Garage Miami, Gibson Custom se ha asociado con el legado de Gustavo Cerati para presentar uno de los instrumentos de colección más significativos en la historia de Gibson: la Gibson Custom Gustavo Cerati ES‑335, un homenaje meticulosamente elaborado a uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana.
Gibson rinde homenaje a Gustavo Cerati con una ES‑335 de edición ultra limitada
Cuenta con un acabado cereza de los 60, doble golpeador de fábrica, clavijas Grover con botones tipo “kidney” y un vibrato Bigsby B7, reflejando fielmente la guitarra que se volvió inseparable de la identidad artística de Cerati, que compró la original ya modificada.
Limitada a solo 60 guitarras en todo el mundo, la Gibson Custom Gustavo Cerati ES-335 estará disponible exclusivamente a través del recién inaugurado Gibson Garage Miami -tanto en persona como por teléfono- a partir del viernes 18 de septiembre de 2026.
Como uno de los primeros grandes lanzamientos exclusivos vinculados a la nueva tienda insignia de Gibson, esta oferta brinda a coleccionistas, músicos y seguidores una oportunidad de adquirir uno de los instrumentos Gibson Custom de mayor relevancia cultural jamás producidos, honrando al mismo tiempo el perdurable legado artístico de Cerati y celebrando un nuevo capítulo para Gibson en Miami.
Diseño
Inspirada en la ES-335 original de 1965 de Cerati, esta guitarra captura el alma, el sonido y el carácter visual del instrumento que lo acompañó en momentos cruciales de su carrera.
Fabricada por Gibson Custom y con acabado envejecido por Murphy Lab, la ES-335 presenta un acabado cereza de los 60, doble golpeador de fábrica, clavijas Grover con botones tipo “kidney” y un vibrato Bigsby B7, reflejando fielmente la guitarra que se volvió inseparable de la identidad artística de Cerati.
El resultado es una pieza de colección con calidad de museo, pero totalmente funcional, diseñada para perdurar tanto musical como históricamente.
La original
Cerati adquirió la Gibson ES‑335 TD original a mediados de los años 90 en Rudy’s Music, en Nueva York; allí, el instrumento ya había sido modificado con un segundo golpeador, una almohadilla de cuero en la parte trasera y un vibrato Bigsby. Esos detalles distintivos pasaron a formar parte de la identidad visual de la guitarra y se reproducen fielmente en la recreación limitada de Gibson Custom.
La ES-335 original de 1965 de Cerati desempeñó un papel fundamental en décadas de actuaciones legendarias. Destacó especialmente durante la histórica presentación de Soda Stereo en el “MTV Unplugged” de 1996, la gira de despedida “El último concierto” de 1997 y la monumental gira de reencuentro “Me verás volver” en 2007.
Más tarde, esta guitarra se convirtió en el instrumento principal de Cerati durante la etapa de “Bocanada” y apareció en importantes emisiones internacionales -incluida su actuación en “Live Earth” de 2007 junto a Shakira-, consolidando así su lugar en la historia de la música mundial.
Con la Gustavo Cerati ES-335, Gibson pone de relieve el profundo legado artístico de un icono y refuerza el vínculo emocional entre la plataforma Gibson ES y generaciones de músicos de todo el mundo.
Este lanzamiento también subraya el compromiso de Gibson de honrar a artistas cuya influencia trasciende fronteras, posicionando a la marca como el primer fabricante de guitarras en celebrar formalmente la inigualable contribución de Cerati a la cultura musical latina.
Inspirador
Nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1959, Gustavo Adrián Cerati Clark alcanzó fama internacional como líder, guitarrista y fuerza creativa de Soda Stereo, la banda pionera que ayudó a definir el movimiento del rock en español a lo largo de las décadas de 1980 y 1990.
Gracias a una composición innovadora, una producción sofisticada y una identidad visual audaz, Soda Stereo se convirtió en un pilar cultural en toda América Latina, influyendo en innumerables artistas y transformando el sonido del rock en español.
Tras la disolución inicial de la banda en 1997, Cerati emprendió una carrera en solitario aclamada por la crítica que amplió sus horizontes artísticos. Álbumes como “Bocanada” y “Ahí vamos” mostraron su evolución hacia sonoridades de música electrónica, experimental y rock alternativo, sin perder el lirismo poético y la profundidad melódica que caracterizaban su voz.
Admirado por su innovación, elegancia y creatividad audaz, la obra de Gustavo Cerati sigue inspirando a diversas generaciones, consolidando su legado como uno de los músicos más importantes e influyentes en la historia del rock latinoamericano.