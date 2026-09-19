Sólo 60 guitarras

Gibson rinde homenaje a Gustavo Cerati con una ES‑335 de edición ultra limitada

Cuenta con un acabado cereza de los 60, doble golpeador de fábrica, clavijas Grover con botones tipo “kidney” y un vibrato Bigsby B7, reflejando fielmente la guitarra que se volvió inseparable de la identidad artística de Cerati, que compró la original ya modificada.