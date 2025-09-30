El sábado, en Demos

Ginkgobiloba: un "Abrazo" que cruza los mares

Memo Beltzer, Demian Pozzo y Jorge Mockert presentan su nuevo EP, comenzado en el último reencuentro y terminado a distancia entre Melbourne (Australia), Santa Fe y Buenos Aires. Compartirán concierto con Barro, también mostrando nuevas canciones. En la previa, El Litoral conversó con Demian para adentrarse en una conexión que atraviesa tiempos y espacios.