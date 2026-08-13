“Un documental que utiliza la creación de un disco para explorar la memoria, los secretos heredados y la necesidad de transformar el dolor en arte” (Rolling Stone)
Documental sobre Yerai Cortés dirigido por C. Tangana
La película retrata al músico más importante de la nueva generación del flamenco, un artista respetado tanto por los referentes más tradicionales del género como por las nuevas corrientes de la música española.
Hay artistas cuya historia comienza a conocerse mucho antes que su nombre. Ese es el caso de Yerai Cortés. Considerado una de las figuras más destacadas de la nueva generación del flamenco, el guitarrista español protagoniza “La guitarra flamenca de Yerai Cortés”, el primer largometraje dirigido por Antón Álvarez (C. Tangana), disponible desde ahora en Mubi Argentina.
Conexión
La película nació a partir del impacto que produjo Yerai en el propio C. Tangana. Fascinado por su talento y por la singularidad de su recorrido, el músico decidió seguir el proceso creativo de un nuevo disco que terminó convirtiéndose también en una exploración profundamente íntima sobre la historia familiar de Yerai.
Lo que comienza como un documental musical evoluciona hacia un relato sobre la memoria, el dolor, la identidad y la capacidad del arte para transformar las heridas en canciones.
Distinciones
Estrenada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2024, la película se convirtió en uno de los documentales más celebrados del cine español reciente. Posteriormente obtuvo el Premio Goya a Mejor Película Documental y fue destacada por la crítica especializada como uno de los debuts cinematográficos más relevantes del año.
Pero el documental también funciona como una puerta de entrada para descubrir a un artista único. Yerai Cortés ocupa un lugar singular dentro del flamenco contemporáneo: respetado por las familias más tradicionales del género y, al mismo tiempo, colaborador habitual de algunos de los nombres más innovadores de la música española.
Su forma de entender la guitarra rompe las fronteras entre tradición y vanguardia sin perder la esencia del flamenco.