Harlem Festival, la Bruja Salguero y mucho más: los imperdibles del fin de semana largo

En la ciudad de Santa Fe está todo listo para un fin de semana largo en el cual la cultura volverá a ocupar un lugar central. El Harlem Festival en la Estación Belgrano será epicentro de dos jornadas que reunirán a figuras como No Te Va Gustar, La Joaqui, Las Pastillas del Abuelo y la Bersuit.
Pero la agenda no se agota ahí, ni mucho menos. La Bruja Salguero celebrará tres décadas de carrera con un concierto íntimo en Tribus, mientras que Marcela Morelo vuelve a enamorar al público con un show lleno de clásicos en Hub.
El teatro, por su parte, ofrece propuestas para reflexionar ("Palabra plena" con Gabriel Rolón, "Made in Lanús" dirigida por Luis Brandoni) y también habrá festivales, peñas y encuentros como el Festipunk y "Sabores de mi mundo". Los detalles en las líneas que siguen.
La cantante presenta “30 Años, Conciertos en intimidad”, conmemorando las tres décadas de la edición de su primera producción discográfica, “De ventana abierta”. Actúa junto al guitarrista José Torelli. A las 23.59 llega El Combo Mutante con su propuesta de salsa y música afro cubana.
Marcela Morelo. Foto: Gentileza producción
"Palabra plena" a las 19 y a las 21.30 en el Centro Cultural Provincial
Gabriel Rolón llega a Santa Fe con su propuesta teatral. El mundo nos incita a hablar por hablar, sin decir nada. “Esta propuesta nos desafía a pensar, transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad”, dicen desde la producción.
"Instrucciones para vivir una vida" a las 21 en La 3068
La obra se abre a sentires acerca de la felicidad, la paciencia, el padecimiento, y establece una conexión con la naturaleza y su cuidado. Su material surge de la polifonía de voces de las poetas santafesinas Estela Figueroa, Diana Bellessi y Marilyn Contardi en diálogo con la obra de Mary Oliver.
"Noche Negra" a las 21 en El Solar de las Artes
Desde Buenos Aires llega "Misibamba", agrupación artística que reúne toques de tambores, cantos y bailes de la comunidad afroporteña. Desde Santa Fe llega "Salto pa'tras" con sus milongas negras.
Escrita y dirigida por Julieta Vigo. Actúan: Sofía Kreig, Florencia Minen, Juan Candioti, José Pablo Viso, Delfina López, Valentina Pioli, Franco Castelnovo.
"Universo + 30" a las 21 en Luz y Fuerza
Pablo Albella llega con su nuevo espectáculo, una travesía humorística que explora las realidades de la treintena, bajo la dirección y el libro de la talentosa Flor D´Agostino y la producción de Giuliano Bacchi.
"De nos para nos Vol. III" a las 20.30 en Demos
Es un festival independiente que busca ayudar y fomentar a los artistas locales desde los artistas locales. En esta edición, la entrada es un alimento no perecedero que será donado a un merendero.
Las Pastillas del Abuelo. Foto: Gentileza producción
Salsa en vivo con De La Moña Orquesta, una banda santafesina que incursiona en ritmos latinos como, son cubano, mambo, cha cha cha y algún que otro bolero.
Sábado 11 de octubre
7° Harlem Festival desde las 16 en la Estación Belgrano
En la primera jornada, se presentan No Te Va Gustar, La Joaqui, Estelares, Fabiana Cantilo, Louta, Zoe Gotusso, Dante Spinetta, Zeballos, Swaggerboyz, Blair, Tussiwarriors, Cabezones, Un Muerto Más, Daniela Milagros, Laser Flip y el cierre de jornada con Mariano Mellino.
Mabel y Osvaldo, una pareja argentina que vive en Norteamérica, regresa luego de 10 años a su país para concurrir al casamiento de un familiar. Con las actuaciones de Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda, dirigidos por Luis Brandoni.
Humorúsica, Tributo a Les Luthiers, presenta su espectáculo, que revive con fidelidad y emoción el espíritu de Lutherapia, una de las obras más celebradas del grupo. Su propuesta combina música, teatro y un humor exquisitamente trabajado.
El trío de violín, corno y piano que conforman Gaspar Villot, Scott Bohanon y Diana Forni interpretarán obras de Brahms, Winkler y Piazzolla.
Pablo Albella. Foto: Gentileza producción
Festival repelente a las 19 en El Birri
"El arribo de un convoy y las fantasías de eclipsar las barreras del tiempo auguran una travesía sin escalas ni precedentes". Actúan: Anajunno, Emmanuel Bayúgar Trío, ExBoquita, Mogulex y Zorro de Estrellas.
"Ha, cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa en cartelera la obra de la Comedia UNL 2025, dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas. En un futuro estremecedor y gris, la memoria se convirtió en un problema a resolver: ocupa espacio, confunde, es frágil, ilógica, improductiva.
Adrián Abonizio a las 21 en El Solar de las Artes
Es uno de los principales referentes de la trova rosarina. En esta ocasión ofrecerá un set acústico junto a Julián Cicerchia, realizando canciones históricas de su repertorio.
"Diario de una existencia". Foto: Gentileza producción
Noche salteña a las 21 en Demos
Una peña tradicional que invita a vivir los sonidos, sabores y colores de nuestras raíces. Estarán presentes Ricardo Destefani, Sergio Zerdá, Jonatan Baez, "Chino" Sidoni, Sebastián Ríos, Victoria Rojas, Gisela Ramírez, Alexis López y Cecilia Monzón, Nerina Luna y Leandro Schmuth.
Actúan Quilmes Verano, Mi Primer Año Sabático y Ruidos Molestos, en una noche que estará “llena de distorsión y melodías”, según los organizadores Además, habrá propuestas gastronómicas. Entrada libre y gratuita.
Es una feria que intenta resaltar las distintas ramas de la gastronomía y expresiones culturales. Es por ello que en sus distintas ediciones cuenta con una gran variedad de propuestas gastronómicas, cervezas artesanales, emprendedores. Sigue el domingo.
Incluirá un recorrido comentado a cargo del colectivo La Dealer y el show musical de Diamantina en el Patio de las Esculturas. Además, habrá barra de tragos a cargo de Mantel Fantasma. La actividad es libre y gratuita.
"Made in Lanús". Foto: Gentileza producción
Domingo 12 de octubre
7° Harlem Festival desde las 16 en la Estación Belgrano
En la segunda jornada se presentan Las pastillas del Abuelo, Bersuit, C.R.O., Santiago Motorizado, Cardellino, Ramma, Silvestre y la Naranja, Zell, Luz Gaggi, Winona Riders, Chita, Olivia Wald, Cinturón de Bonadeo, Tuli y Malta Caramelo. El cierre de jornada será con Chapa & Castelo.
"Diario de una existencia" a las 19 en El Birri
Un escritor desesperado busca palabras para comenzar a escribir. Sus conciencias, entre cuatro paredes, discuten sobre cuál de las dos es la responsable de la creatividad del escritor: si la femenina, Ánima, o la masculina, Ánimus.
Una nueva forma de Karaoke. Habrá una micro conferencia motivacional a cargo de Silvana Parano y después ¡Karaoke al toque!. La premisa es que los presentes se puedan expresar, se diviertan y canten desde la autenticidad.
En una noche cargada de rock local, Los Peatones presentan sus canciones y las mejores versiones de la música nacional.
2° Encuentro de inclusión, arte y diversidad a las 19.30 en el Centro Cultural Provincial
Está organizado por el Centro Ocupacional San José y Sprai. La velada contará con más de 10 grupos en escena, con artistas con y sin discapacidad, compartirán expresiones como danza, teatro, música y arte pictórico. El lema es "Un espacio para todos, un arte para cada uno".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
