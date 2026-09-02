La espera de los fanáticos de Harry Potter sumó este miércoles una nueva sorpresa. HBO presentó el nuevo tráiler de la serie basada en la exitosa saga literaria de J.K. Rowling, con un adelanto de la primera temporada y nuevas imágenes de Hogwarts.
Harry Potter vuelve a Hogwarts: así es el tráiler de la esperada serie de HBO
La nueva adaptación de la saga de J.K. Rowling llegará en Navidad de 2026 y tendrá a Dominic McLaughlin como el joven mago.
El material promocional recupera algunos de los momentos más reconocibles de Harry Potter y la piedra filosofal, el primer libro de la saga. El tráiler permite conocer con mayor detalle al nuevo elenco y muestra escenas vinculadas con el comienzo de la historia del joven mago.
La producción televisiva tiene previsto su estreno para el 25 de diciembre de 2026, por HBO y HBO Max, según el mercado. La primera temporada estará integrada por ocho episodios y se concentrará en los acontecimientos del primer libro.
Un nuevo Harry Potter
El protagonista será Dominic McLaughlin, quien tendrá la responsabilidad de interpretar a Harry Potter en esta nueva versión. A su lado estarán Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.
El elenco también incluye nombres reconocidos como John Lithgow, quien interpreta a Albus Dumbledore; Janet McTeer como Minerva McGonagall; Paapa Essiedu en el papel de Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.
La serie busca desarrollar la historia de una manera más cercana a los libros originales. A diferencia de las películas, que debieron condensar buena parte del material literario, el formato televisivo permitirá dedicar más tiempo a personajes, situaciones y detalles del universo creado por Rowling.
El nuevo tráiler muestra precisamente algunos de esos elementos. Entre las imágenes aparecen la ceremonia de selección de las casas de Hogwarts, escenas de las clases, partidos de Quidditch y diferentes momentos del primer año de Harry en el colegio de magia.
El regreso de una historia conocida
La primera temporada seguirá el ingreso de Harry al mundo mágico después de haber crecido sin conocer su verdadera historia. Su llegada a Hogwarts marcará el comienzo de su amistad con Ron y Hermione y también de su enfrentamiento con las fuerzas vinculadas al regreso de Lord Voldemort.
El adelanto también recupera escenas vinculadas con algunos de los episodios más recordados de La piedra filosofal, entre ellos el encuentro con el Sombrero Seleccionador, el Espejo de Oesed y el enfrentamiento con el troll en las mazmorras.
La nueva producción forma parte de un ambicioso proyecto de HBO para llevar nuevamente a la pantalla las siete novelas de Harry Potter. La intención es dedicar cada temporada a uno de los libros y construir una adaptación televisiva de largo recorrido.
Mientras crece la expectativa por el estreno, HBO ya trabaja además en la segunda temporada, que estará basada en Harry Potter y la cámara secreta.
Por ahora, el nuevo tráiler deja una certeza para los fanáticos: Harry Potter volverá a Hogwarts en Navidad de 2026, esta vez con un nuevo grupo de actores y una historia que promete recuperar la magia de los libros originales.