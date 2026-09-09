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III Festival de Coros

Una noche de música coral en el Centro Cultural Provincial

El encuentro reunirá este sábado 12 de septiembre al Coro Polifónico Nuestra Señora del Calvario, al Coral A Cordis y al Coro y Banda de UTN Santa Fe. Tres propuestas y distintos recorridos para celebrar el canto colectivo.

Coro Polifónico Nuestra Señora del Calvario, dirigido por Juan Aneiros Monti. Foto: Gentileza Fabián HaiekCoro Polifónico Nuestra Señora del Calvario, dirigido por Juan Aneiros Monti. Foto: Gentileza Fabián Haiek
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Las voces de tres agrupaciones santafesinas se encontrarán el próximo 12 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural Provincial (Junin 2457), en el marco del III Festival de Coros, una propuesta que invita a disfrutar de distintas expresiones de la música coral.

El escenario reunirá al Coro Polifónico Nuestra Señora del Calvario, anfitrión del encuentro y dirigido por Juan Aneiros Monti; a Coral A Cordis, bajo la dirección de Jorge Céspedes; y a la Agrupación Coral UTN, dirigida por Matías Amicuzi.

Más allá de las particularidades de cada agrupación, el festival propone poner en primer plano una experiencia que tienen en común: el encuentro de personas que, desde diferentes ámbitos y recorridos, encuentran en el canto colectivo una forma de expresión, formación y construcción comunitaria.

Coral A Cordis, bajo la dirección de Jorge Céspedes.Coral A Cordis, bajo la dirección de Jorge Céspedes. Foto: Gentileza organización

Tres coros, tres recorridos

Con una trayectoria iniciada en 2018, Coral A Cordis (Desde el Corazón) está integrada mayoritariamente por cantantes con muchos años de experiencia coral. En esta etapa, sus integrantes han elegido combinar su actividad musical con un fuerte vínculo de amistad y pertenencia.

Su repertorio está centrado en obras populares argentinas y latinoamericanas. Entre sus interpretaciones más destacadas se encuentran la “Misa Criolla” y la “Misa por la Paz y la Justicia”, ambas de Ariel Ramírez. La agrupación se ha presentado en escenarios de Santa Fe y también en distintas localidades de Córdoba, como Carlos Paz, Jesús María, Colonia Caroya y La Falda.

Por su parte, Coro y Banda de la UTN Santa Fe desarrolla un repertorio que comprende música contemporánea y popular. Con dirección de Matías Amicuzi, se integra con estudiantes, graduados y personal de la UTN Santa Fe, además de estudiantes de otras instituciones.

La formación tiene entre sus objetivos promover la participación de la comunidad universitaria en la actividad coral, contribuir a la formación musical de sus integrantes y difundir la música dentro y fuera de la Facultad.

El coro anfitrión, Coro Polifónico Nuestra Señora del Calvario, nació en 2022 en el ámbito del Colegio Nuestra Señora del Calvario y desde sus comienzos convocó a coreutas de la comunidad santafesina.

Bajo la dirección de Juan Aneiros Monti, desarrolla un repertorio que recorre especialmente el rock, el pop, el folclore argentino y la música latinoamericana, además de realizar proyectos junto a músicos invitados, bandas y orquestas.

El Coro va a contar además con un staff de músicos integrado por Elena Acosta en piano, Juan Manuel Díaz en guitarra y Guillermo Gervasoni en percusión.

Coro y Banda de la UTN Santa Fe, dirigida por Matías Amicuzi.Coro y Banda de la UTN Santa Fe, con dirección de Matías Amicuzi. Foto: Gentileza organización

Una invitación a encontrarse

El III Festival de Coros propone así una noche en la que distintas experiencias confluyen para compartir música y celebrar el crecimiento de la actividad coral en la ciudad y la región.

La cita será el 12 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural Provincial. Las entradas generales tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse a través de los coreutas participantes, en la boletería del Centro Cultural Provincial o mediante mensaje privado de Instagram.

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