Celebran el segundo festival de coros

El próximo domingo 31 de agosto a las 19.30, el Teatro Luz y Fuerza de Santa Fe (Junín 2957) será escenario del Segundo Festival Coral, organizado por el Coro Polifónico Nuestra Señora del Calvario, bajo la dirección de Juan Aneiros Monti.
Será el domingo a las 19.30. Organiza el Coro Polifónico Nuestra Señora del Calvario, con dirección de Juan Aneiros Monti. El encuentro tiene como marco el Día Provincial del Canto Coral.
El próximo domingo 31 de agosto a las 19.30, el Teatro Luz y Fuerza de Santa Fe (Junín 2957) será escenario del Segundo Festival Coral, organizado por el Coro Polifónico Nuestra Señora del Calvario, bajo la dirección de Juan Aneiros Monti.
El encuentro se enmarca en el Día Provincial del Canto Coral, instituido por ley en Santa Fe, y reunirá a tres agrupaciones de gran trayectoria: el coro anfitrión y los coros invitados Gloriana y Coral EnCantos.
La propuesta busca dar continuidad al camino iniciado en 2024 con la primera edición del festival, que tuvo amplia repercusión en la ciudad y consolidó un espacio de encuentro para compartir repertorios diversos, desde lo académico hasta lo popular.
El festival se convirtió en una celebración que trasciende lo artístico, ya que promueve la integración comunitaria, el intercambio cultural y la valoración del canto coral como una de las expresiones más representativas de la identidad santafesina.
El Coro Polifónico Nuestra Señora del Calvario nació en 2022 en el seno del Colegio santafesino que lleva el mismo nombre, abriendo desde entonces la convocatoria de coreutas a toda la comunidad santafesina.
El repertorio incluye principalmente clásicos del rock y folclore argentino, como así también canciones latinoamericanas.
El festival va a contar además con un staff de músicos integrado por la corondina Elena Acosta en piano, Juan José García Puente en guitarra, Ariel Micol en bandoneón y Eduardo Bavorovsky en percusión.
Entre los invitados estará Gloriana, el primer coro de rock y pop de Argentina, con más de 20 años de trayectoria. También participará el Coral EnCantos, agrupación femenina nacida en 2006 en el CREI, bajo la dirección de Laura Favre.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.