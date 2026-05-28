Nuevo álbum

La Joaqui estrena "Electra": sensualidad, oscuridad y transformación

Con 11 canciones y colaboraciones junto a Six Sex, Ángela Torres, Callejero Fino, Gabito Ballesteros, Loyaltty y Doble P, el disco mezcla RKT, neo-perreo, corrido tumbado y distintas influencias urbanas dentro de una narrativa más visual y conceptual.