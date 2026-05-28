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La Joaqui estrena "Electra": sensualidad, oscuridad y transformación

Con 11 canciones y colaboraciones junto a Six Sex, Ángela Torres, Callejero Fino, Gabito Ballesteros, Loyaltty y Doble P, el disco mezcla RKT, neo-perreo, corrido tumbado y distintas influencias urbanas dentro de una narrativa más visual y conceptual.

La portada del nuevo álbum: una declaración de principios. Foto: Gentileza Dale Play RecordsLa portada del nuevo álbum: una declaración de principios. Foto: Gentileza Dale Play Records
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La Joaqui estrena “Electra”, el álbum que marca una nueva etapa dentro de su carrera y consolida un universo artístico donde conviven sensualidad, exceso, club, cultura digital y transformación constante.

A lo largo de 11 canciones, Joaquinha Lerena de la Riva lleva su identidad al extremo y construye una narrativa atravesada por lo nocturno, lo industrial, lo visual y lo provocador, expandiendo los límites del RKT desde una mirada completamente propia.

Con colaboraciones junto a Six Sex, Ángela Torres, Callejero Fino, Gabito Ballesteros, Loyaltty y Doble P, el disco propone una fusión que cruza el RKT, cumbia, el neo-perreo y distintas influencias electrónicas, manteniendo una fuerte impronta bailable y una estética conectada con la pista, la moda y la cultura de Internet.

A lo largo del álbum conviven producciones agresivas e industriales, momentos de vulnerabilidad emocional, climas oscuros y temas atravesados por la ironía, el exceso y el simbolismo.

“No hablo solo de sexo y fiesta, eso parece... pero en realidad hablo de una profundidad mayor. Una profundidad que el no herido desconoce, la catarsis, lo que hacemos con lo que nos queda, esa procesión por dentro que no hablamos con nadie” expresó Joaqui en la preescucha de su álbum en Casa Spotify.

La Joaqui y Callejero Fino compartieron la canción “Mirame”Con Callejero Fino compartieron la canción “Mirame”. Foto: Gentileza Dale Play Records

Tracklist

1- Turr0logía

2- Kamikaze ft. Doble P

3- Jamón

04- Kanam

5- Paleta ft. Six Sex

6- Tokame ft. Loyaltty

07- Stripper

08- TL

9- Mirame ft. Callejero Fino

10- Fingía ft. Ángela Torres

11- Nada personal ft. Gabito Ballesteros

La Joaqui y la chilena Loyaltty, con quien colaboró en “Tokame”Con la chilena Loyaltty, con quien colaboró en “Tokame”. Foto: Gentileza Dale Play Records

Adelantos

Los adelantos del proyecto funcionaron como piezas clave en la construcción de este universo conceptual. “Turr0logía” se presentó como una declaración artística y personal donde Joaqui define sus propios códigos.

Luego llegó “Jamón”, la puerta de entrada más provocadora de “Electra”, y “Paleta” junto a Six Sex llevó la narrativa hacia un terreno más oscuro y experimental.

“Fingía” con Ángela Torres mostró una faceta más introspectiva, mientras que “Nada personal” con Gabito Ballesteros expandió el sonido hacia el corrido tumbado.

En lo visual

En el plano visual, “Electra” también funciona como una expansión estética de la identidad de La Joaqui. Cada videoclip desarrolla distintas capas del imaginario del álbum a través de puestas cargadas de simbolismo, performance, tensión y teatralidad, construyendo una propuesta profundamente conectada con el lenguaje digital y las nuevas formas de consumo visual.

Los mismos contaron con diferentes teasers que La Joaqui fue comunicado en la previa de cada lanzamiento, haciendo referencia a la estética, la narrativa y el concepto del disco.

Con “Electra”, La Joaqui reafirma su capacidad para consolidar una propuesta artística cada vez más sólida, inmersiva y ambiciosa, llevando su identidad hacia un lugar más futurista, intenso y provocador, mientras redefine los límites del género desde una visión contemporánea conectada con la cultura de Internet, la moda y la pista.

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