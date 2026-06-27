El músico santafesino José “Meibel” Giuranacci ofrecerá un concierto especial junto a Perfecto Combo el próximo sábado 4 de julio a las 21.30 en El Solar de las Artes (9 de Julio 2955, Santa Fe), en una noche que marcará el inicio de un nuevo desafío internacional.
José "Meibel" Giuranacci se despide de Santa Fe antes de su gira europea
El músico santafesino se presentará en El Solar de las Artes, en un espectáculo que anticipa su participación en el Festival Pic Sonne de Francia y una serie de actuaciones en Bélgica y Madrid.
El encuentro será, además de un recital, una celebración junto al público local antes de emprender una gira que lo llevará a escenarios de Francia, Bélgica y España.
Una despedida cargada de música
Bajo el lema “Un viaje entre el Litoral y Europa”, Meibel propone un espectáculo pensado como un punto de encuentro con quienes han acompañado su recorrido artístico. El concierto funcionará como una despedida simbólica antes de partir hacia el continente europeo, donde representará su música en distintos escenarios.
El principal destino de la gira será el Festival Pic Sonne, en Francia, al que se sumarán presentaciones en Bélgica y en la ciudad de Madrid, ampliando así la proyección internacional de su propuesta musical.
Celebrar el camino recorrido
La presentación en El Solar de las Artes invita a recorrer el universo sonoro del artista en un formato cercano e íntimo. Será una oportunidad para compartir una noche de música en vivo antes de una nueva etapa en su carrera, en un espectáculo que promete reunir la identidad del Litoral con la experiencia que comenzará a desarrollar en Europa.
Entradas y reservas
Debido a la capacidad limitada de la sala, se recomienda realizar reservas con anticipación. Las entradas tienen un valor de $15.000 en venta anticipada y $20.000 en puerta.
Las reservas pueden efectuarse comunicándose al 342 5150965 o al 342 4861370, de lunes a viernes entre las 8.30 y las 14.