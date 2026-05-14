Julieta Venegas presenta “Norteña”, su nuevo álbum de estudio: una obra de 12 canciones que marca un punto de inflexión en su carrera al adentrarse de lleno en los códigos del regional mexicano, reinterpretados desde una mirada contemporánea, honesta y personal.
Julieta Venegas presenta "Norteña", inspirado en sus raíces en Tijuana
Entre la tradición y la reinvención, la cantautora mexicana profundiza en sus raíces fronterizas con un disco íntimo y colaborativo que cruza el regional mexicano con una sensibilidad contemporánea, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana.
Producido por la propia Julieta, “Norteña” nace de un proceso creativo íntimo en el que la artista explora sus raíces, su identidad y su conexión con las narrativas populares que han acompañado a lo largo de su vida. El resultado es un álbum que no busca replicar fórmulas, sino dialogar con la tradición, resignificarla y llevarla a nuevos territorios sonoros.
A lo largo del disco, Julieta construye un universo donde conviven elementos característicos del regional mexicano -como guitarras acústicas, requintos, vientos y estructuras narrativas clásicas- con una sensibilidad lírica que ha definido su trayectoria: historias de amor, distancia, memoria y reconstrucción emocional.
Invitados
En “Norteña”, cada canción funciona como un capítulo que entrelaza lo personal con lo colectivo, logrando una obra coherente, emocionalmente potente y artísticamente sólida; un álbum donde muchos y muchas pueden mirarse.
El carácter colaborativo del disco se refleja en una selección de duetos que amplifican su alcance generacional y estilístico. Participan figuras clave de la música latina como Bronco, íconos del regional mexicano; Natalia Lafourcade, una de las voces más influyentes de la música iberoamericana; y El David Aguilar, reconocido por su enfoque poético y contemporáneo.
Además se suman nuevas voces como Yahritza y su Esencia, quienes aportan una perspectiva fresca dentro del género, y Ruzzi (nominada a Mejor Nuevo Artista en la pasada edición del Latin Grammy y quien le acompaña en la producción del álbum), una de las artistas mexicanas con mayor proyección internacional.
Cada colaboración suma matices únicos, enriqueciendo el discurso del álbum sin perder cohesión artística.
Figura
El lanzamiento llega en un momento particularmente significativo en la carrera de Venegas. Recientemente, fue distinguida por Billboard con el Premio a la Excelencia de las Mujeres en la Música, un reconocimiento que celebra no sólo su trayectoria, sino también su impacto cultural, su influencia creativa y su papel como referente para nuevas generaciones de artistas.
Con “Norteña”, Julieta mira hacia adentro, lo que significa ser de Tijuana, una ciudad fronteriza que lleva una vida dinámica, y lo que significa estar en la frontera con Estados Unidos, un material que representa una exploración sonora y una declaración artística: volver a las raíces para proyectarse hacia el futuro.