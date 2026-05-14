Nuevo álbum

Julieta Venegas presenta "Norteña", inspirado en sus raíces en Tijuana

Entre la tradición y la reinvención, la cantautora mexicana profundiza en sus raíces fronterizas con un disco íntimo y colaborativo que cruza el regional mexicano con una sensibilidad contemporánea, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana.