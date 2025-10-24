Kali Uchis regresa a la Argentina con "The Sincerely, Tour"

La artista global ganadora del Grammy Kali Uchis regresa a Buenos Aires con su esperada gira internacional “The Sincerely, Tour”, con la que llegará al Movistar Arena el 10 de febrero de 2026, con producción de DF Entertainment. Tras conquistar los escenarios más importantes del mundo, la cantautora colombo-estadounidense vuelve al país con un espectáculo que promete ser una celebración de su carrera y su inconfundible mezcla de R&B, pop alternativo y ritmos latinos. Los tickets para esta cita están disponibles únicamente desde la web del Movistar Arena, con todos los medios de pago.
Reconocida por su estilo innovador y su estética única, Kali Uchis viene de lanzar su nuevo proyecto discográfico “Sincerely: P.S.”, una edición deluxe de su aclamado quinto álbum “Sincerely”, que muestra su faceta más íntima y poderosa hasta la fecha. Con canciones bilingües y colaboraciones junto a Ravyn Lenae, el álbum consolida a Kali como una de las artistas más versátiles de la escena global , combinando vulnerabilidad, sensualidad y una visión artística absolutamente personal.
El show en Buenos Aires será una cita imperdible para los fans locales, que volverán a disfrutar en vivo de su energía y magnetismo después de su icónica presentación en Lollapalooza 2022, donde brilló e hizo vibrar a miles de fans. En esta nueva etapa, Kali Uchis promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera -como “Telepatía”, “Moonlight” y “After The Storm”- y las nuevas canciones de su repertorio, en una puesta visual de gran formato que fusiona música, arte y moda en partes iguales.
Con su voz hipnótica, su visión artística multidimensional y una conexión única con su público, Kali Uchis confirma una vez más su lugar entre las artistas más influyentes e innovadoras de la actualidad.
