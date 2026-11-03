El próximo miércoles 4 de noviembre a las 18 se presentará “Fronteras de fuego”, el segundo libro del autor Kevin Bryan. El encuentro tendrá lugar en la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la Universidad Nacional del Litoral y es organizado en conjunto por La Brigadier y Kairos.
Kevin Bryan presenta "Fronteras de fuego" en la FHUC
El encuentro es organizado en conjunto por La Brigadier y Kairos. El autor cobró una enorme relevancia con su cuenta de Instagram y sus colaboraciones en el programa “Industria Nacional” del canal Gelatina, en El Régimen” y otros ciclos.
El autor, oriundo de Rosario, es profesor de Geografía e Historia, magíster en Relaciones Internacionales y sus estudios se enfocan especialmente en África. En el último tiempo, cobró una enorme relevancia en redes sociales: logró acumular cientos de miles de seguidores en su cuenta de Instagram @geográficahistoria1.
Además, este perfil lo llevó a pisar fuerte en el mundo del streaming, donde tiene una columna en el programa “Industria Nacional” del canal Gelatina, otra en el programa “El Régimen”, y suele participar como invitado en otros ciclos del formato.
Durante la jornada de presentación habrá un panel en el que Bryan estará acompañado por dos profesoras de la UNL, especialistas en Historia y Geografía. Junto a ellas conversará sobre los ejes principales que atraviesan esta nueva obra.
La actividad es totalmente abierta al público y, al finalizar la charla, quienes asistan podrán comprar ejemplares físicos del libro que estarán a la venta ahí mismo.