Hubo una época en la que hablar de Leader Music era hablar, en buena medida, de la música tropical argentina. Gilda, Antonio Ríos, Ráfaga, Ricky Maravilla, Lía Crucet y otros nombres centrales de aquella escena formaron parte del catálogo de una compañía que, durante los años 90, alcanzó uno de sus momentos de mayor expansión.
De la música tropical a El Reino Infantil: el nuevo paso de Leader Entertainment
La compañía argentina, que nació en 1982 como Leader Music y fue protagonista de la expansión de la música tropical en los 90, selló una alianza editorial de largo plazo con la división editorial del conglomerado musical. El acuerdo apunta a administrar su catálogo a nivel global y desarrollar nuevas obras y contenidos vinculados a sus propiedades infantiles.
Cuatro décadas después, aquella discográfica se convirtió en otra cosa: una compañía de entretenimiento con una fuerte presencia internacional y un activo central en el universo infantil.
Ese recorrido encuentra ahora un nuevo capítulo en la alianza anunciada entre Leader Entertainment, compañía matriz de El Reino Infantil, y Sony Music Publishing. El acuerdo editorial de largo plazo contempla la representación, administración y recaudación mundial de los derechos del catálogo de Leader, pero también una agenda conjunta para crear nuevas obras y contenidos.
La asociación apunta especialmente a vincular a autores y compositores representados por Sony con las propiedades intelectuales de El Reino Infantil, con la intención de generar nueva producción musical y ampliar sus contenidos hacia distintos formatos y plataformas.
Cambio de nombre y de negocio
El nombre Leader Music quedó asociado durante años a la industria discográfica y, particularmente, a la música tropical.
Fundada por Roberto “Kuky” Pumar en 1982, la compañía construyó buena parte de su identidad alrededor de ese género y alcanzó su máximo nivel de popularidad en los 90, cuando artistas como Gilda, Antonio Ríos, Ráfaga, Alcides, Sebastián y Pocho La Pantera formaban parte de un fenómeno que había dejado de ser un circuito específico para instalarse en el mercado masivo.
Pero la historia de Leader no quedó atada a aquel momento. Durante esa misma década amplió su catálogo mediante licencias internacionales y sumó repertorios de otros géneros. Más adelante incorporó el negocio audiovisual y, desde 2005, comenzó a desarrollar con mayor intensidad su área digital, con canales propios en YouTube y una estructura especializada en contenidos para la web.
La transformación fue suficientemente profunda como para que la propia empresa dejara atrás el nombre Leader Music y adoptara el de Leader Entertainment. El cambio reflejó la ampliación de sus actividades hacia el merchandising, las aplicaciones móviles, los videojuegos y el desarrollo de productos y contenidos a partir del comportamiento de las audiencias digitales.
En el centro de ese proceso apareció El Reino Infantil.
Salto de escala
El Reino Infantil llevó la experiencia musical de Leader hacia un modelo basado en canciones, animación y personajes, pero también en la construcción de propiedades intelectuales capaces de extenderse mucho más allá de una plataforma.
La dimensión alcanzada por el proyecto ayuda a explicar el nuevo interés por fortalecer su estructura editorial. Según los datos difundidos por la compañía, El Reino Infantil cuenta con más de 240 millones de suscriptores distribuidos en 64 canales de YouTube y adapta sus contenidos a 11 idiomas.
Durante el primer semestre de 2026 registró cerca de 9.000 millones de visualizaciones y acumula, desde su lanzamiento en 2011, cerca de 180.000 millones de reproducciones en YouTube.
El universo se expandió además hacia servicios de streaming, televisión y plataformas. Y mientras los contenidos circulaban por las pantallas, sus personajes comenzaron a ocupar otros territorios: “La granja de Zenón”, una de sus propiedades más reconocibles, llegó con espectáculos en vivo a más de 20 países, con más de 800 funciones y cerca de 1,5 millones de entradas vendidas.
La estrategia también incluye licencias comerciales: más de 90 acuerdos en 15 países, con más de 900 productos licenciados y unos 2,2 millones de unidades vendidas, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la compañía.
Así, las canciones que alguna vez fueron el punto de partida del negocio pasaron a formar parte de un ecosistema mucho mayor, en el que conviven animación, plataformas digitales, televisión, espectáculos, productos y nuevas formas de explotación de los personajes.
El próximo capítulo
La alianza con Sony Music Publishing se inscribe precisamente en esa lógica. No se trata solamente de distribuir canciones: el acuerdo busca ordenar y potenciar la dimensión editorial de un catálogo que ahora forma parte de una estructura de entretenimiento mucho más amplia.
Sony asumirá la representación, administración y recaudación internacional de los derechos editoriales del catálogo de Leader Entertainment a través de su red global. Paralelamente, ambas compañías trabajarán en nuevas oportunidades creativas, conectando compositores y autores de Sony con las propiedades de El Reino Infantil.
Para Michel Pumar, Chief Strategy Officer de Leader Entertainment, el vínculo permitirá impulsar nuevos contenidos y formatos y ampliar internacionalmente sus principales propiedades intelectuales.
Desde Sony Music Publishing, Oscar Galván, Managing Director para el Cono Sur, señaló que el acuerdo combina representación internacional, desarrollo creativo y nuevas oportunidades para autores y obras.
El movimiento tiene una particularidad: mientras Leader nació en el mundo de los discos y construyó una parte importante de su historia con la música tropical, su presente se encuentra cada vez más cerca de una industria en la que una canción puede ser, al mismo tiempo, contenido audiovisual, personaje, espectáculo, producto y propiedad intelectual.
La alianza con Sony busca potenciar justamente esa lógica. Y confirma la transformación de una empresa que, desde la Argentina, pasó de editar discos de la movida tropical a construir uno de los principales universos de entretenimiento infantil en español.