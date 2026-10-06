Alianza con Sony Music Publishing

De la música tropical a El Reino Infantil: el nuevo paso de Leader Entertainment

La compañía argentina, que nació en 1982 como Leader Music y fue protagonista de la expansión de la música tropical en los 90, selló una alianza editorial de largo plazo con la división editorial del conglomerado musical. El acuerdo apunta a administrar su catálogo a nivel global y desarrollar nuevas obras y contenidos vinculados a sus propiedades infantiles.