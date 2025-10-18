Sin Ley: una noche para volver a juntarse en banda
La histórica agrupación punk rocker, capitaneada por el histórico Norberto “Dudú” Hareza, vuelve a Santa Fe en el marco de la gira “A los chicos de mi barrio”, con Maleducado y Ruidos Molestos como bandas invitadas. En diálogo con El Litoral, el fundador repasó pasado y presente de este proyecto.
Dudú con su estampa característica: 37 años al frente de una formación que fue cambiando, con partidas y fallecimientos. Foto: Gentileza Eloísa Molina
Después de ocho años la legendaria banda de punk rock Sin Ley regresa a Santa Fe, en el marco del tour nacional “A los chicos de mi barrio”: será el jueves 23 de octubre a las 20.30, en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572); como invitados estarán Maleducado y Ruidos Molestos, dos referentes del género. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Antes del regreso, El Litoral conversó con el cantante Norberto “Dudú” Hareza (voz) líder y fundador de este proyecto que va camino a las cuatro décadas de vida, movido por las ganas de seguir haciendo canciones.
Reencuentro
-Después de ocho años vuelve, a Santa Fe con la gira “A los chicos de mi barrio”. ¿Qué significa volver a estos lugares en las provincias y retomar la ruta después de tanto tiempo?
Muchos años pasaron. En 2017 yo había tenido un accidente en la ruta, entre Córdoba y Santa Fe, la última vez. Me había dislocado el hombro y me había roto el húmero; tocamos ahí, fue muy emotivo ese show, y es muy emotiva la vuelta también.
Forman parte Rosario y Santa Fe de esta gira “A los chicos de mi barrio”. Tocamos muy pocas veces en Santa Fe, así que es un placer estar ahí.
-El nombre de la gira remite a aquella canción que para muchos hizo conocer la banda. ¿Por qué lo eligieron?
-Fue una sugerencia y nos gustó: hace reato que nos salíamos con un hombre a una gira. Aparte remite a eso que decís, a los chicos de siempre.
-Chicos que ya muchos están grandes.
-Sí, pero hay chicos todavía.
Emociones continuas
-Son 37 años de carrera; pasaron un montón de cosas: hubo cambios de formación, gente que falleció, las idas y vueltas de cualquier banda. Pero se consolidó en ese tiempo una identidad muy fuerte. ¿Qué te mantuvo durante todo este tiempo sosteniendo el proyecto de Sin Ley?
-Las ganas: de seguir, de pasarla bien, de divertirme, de cantar canciones y de que la gente la pase bien también: muchas ganas.
-¿Qué es lo que te sigue emocionando? ¿Qué es lo que te sigue dando ganas a pesar de que a veces, uno está en otra, pero arriba del escenario es otra cosa?
-Lo que me lleva es mi música, lo que canto; y exteriormente es la vivencia de las personas que escuchan Sin Ley.
-En todo ese tiempo, ¿cuál dirías que fue el momento de decir “hay que jugársela por esto” y cuál fue el momento en que habrás pensado “mandemos todo a la mierda”?
-El primero es este momento, y el otro nunca existió.
-Nunca dudaste.
-Al menos yo, no.
-Y los que dudaron se fueron.
-Claro, debe haber sido uno de los motivos.
Camino propio
-Siempre estuvo la apuesta por la independencia, en todos los contextos. ¿Qué sentido tiene hoy conservar esa independencia dentro de una industria o de un mundo de la música que es muy diferente a los 90?
-Mucho mayor sentido ahora, de haber hecho esto así de este modo. Mucho más orgulloso y mucho más placentero todo que sea así ahora, más allá de cómo esté todo.
-¿Es más fácil o es más difícil hoy?
-Es igual (risas). Es lo mismo.
-En la música de Sin Ley siempre hubo otros géneros: hubo reggae, rock, hasta cumbia: algunos los criticaban porque lo hacían: no era punk rock cuadrado. ¿Por qué esa necesidad de jugar con los estilos?
-La necesidad de venir por haber escuchado mucho esos estilos: de parte mía, de Curly (Curley), de Santiago (Rossi), de los chicos de ahora. Porque escuchábamos esa música también, así inconscientemente lo llevamos a Sin Ley.
-Es lo que tenían adentro.
-Exacto, y cómo no hacerlo.
-Hace por lo menos diez años que no sale un disco completo; sí sacaron el single “Entre mis plantas”. ¿Hay idea de pensar canciones nuevas, están en eso?
-Estamos en eso, empezando a grabar algunas canciones que era las que iban a venir pegadas a “Entre mis plantas”; pero bueno, pasaron cosas y no se pudo. Esperemos tener alguna antes de fin de año, o dos.
-“Entre mis plantas” tiene un sonido distinto, es un poco más melódica. ¿Estas canciones van a venir por ese lado o esa salió así?
-Hay de todo un poco, como siempre. Una o dos saldrán en este año, y saldrán unas cinco, seis, siete. Tengo que conformar un disco completo desde “Entre mis plantas” hasta la última. Y de todo un poco va a haber.
Nuevos tiempos
-En cuanto a las letras, en los 90 se escribía desde cierta rabia juvenil. ¿Hay algo que vos digas “cambió mi estilo, cambiaron mis temas”, o hay una continuidad puedas decir “un poco soy el mismo letrista y voy por el mismo camino”?
-Voy por el mismo camino todavía, algo más tranquilo. Pero eso se hizo y era parte del camino. Ahora seguimos sin maquinear.
-¿Te enoja otras cosas?
-También sí, cómo no.
-Cuanto más uno va creciendo, va enojándose con más cosas.
-Sí, más vale: al ir conociendo también te vas enojando un poco.
-Siempre estuvieron este cercanos a un circuito, a una comunidad que los venía acompañando desde el barrio, desde abajo, así nacieron. Decías que hay chicos nuevos, ¿qué se encuentra hoy en el público que se suma a los shows? ¿Sigue habiendo un poco ese espíritu de comunidad o de barrio?
-Sí, como te decía, hay recambio: como todas las bandas de varios años, hay recambio de gente. Chicos nuevos, que nunca vinieron, vienen con sus padres. Y muchos de los que venían antes.
Sigue siendo tipo un ghetto, donde hay una comunión, un buen trato entre toda la gente. Por suerte hay bastante camaradería en el público de Sin Ley.
-Cuando ustedes aparecieron fueron parte de una escena muy fuerte del punk argentino. Hoy, si mirás alrededor, ¿cómo ves la escena punk?
-No veo a nadie directamente ahora, ni nada. Se terminó la escena: sólo conseguir lugares para tocar es ahora.
-Lo que no hay es mucha cofradía, evidentemente.
-Y no: son tiempos de amistad vía net.
-Y de individualismos y ego.
-Exacto.
-¿Qué te gustaría hacer o qué te falta hacer con la banda? ¿Cómo te imaginas el mediano plazo de Sin Ley?
-Me faltan muchas canciones hacer todavía, grabar. Me imagino eso: sacando un montón de canciones; pero un montón, en serio. Eso es lo que me imagino y quiero: que sean un montón de canciones por venir.
