El jueves, en Tribus Club de Arte

Sin Ley: una noche para volver a juntarse en banda

La histórica agrupación punk rocker, capitaneada por el histórico Norberto “Dudú” Hareza, vuelve a Santa Fe en el marco de la gira “A los chicos de mi barrio”, con Maleducado y Ruidos Molestos como bandas invitadas. En diálogo con El Litoral, el fundador repasó pasado y presente de este proyecto.