Luck Ra realizó un debut deslumbrante en Tecate Pa’l Norte ante miles de personas

Luck Ra formó parte de uno de los festivales más emblemáticos de México, Tecate Pa’l Norte donde llevó todo el cuarteto ante miles de personas expectantes. Durante su participación, compartió cartel con artistas consagrados a nivel global como Guns N’ Roses, Judeline y Elena Rose, entre otros.
Anteriormente, tuvo otros dos debuts claves en su carrera profesional comenzando por el Resuena en Puebla y su primer show en solitario en el Lunario de CDMX con entradas agotadas. Durante su paso por suelo mexicano, el artista cordobés desplegó en cada fecha un show con toda su potencia, carisma y un gran setlist que abarcó sus mayores éxitos como “La Morocha”, “Hola Perdida”, “Ya no vuelvas”, “Doctor” y “BZRP Music Sessions #61”.
A lo largo de su estadía, Luck Ra demostró su enorme carisma y una fuerte conexión con su público afianzando su vínculo que une fronteras. Además, con estos tres shows en México, el artista reafirmó su sólido posicionamiento en la escena musical en el que no deja de marcar un crecimiento internacional representando a la Argentina.
Activo
Durante el 2025, fue coach y team ganador del programa “La Voz Argentina”, fue reconocido en España como Fenómeno del año por Los 40 Principales. Esta estatuilla es una de las más importantes del país, donde también supo tener su espacio en la gala con una icónica interpretación de sus exitosas canciones como “La Morocha”, la cual lideró rankings a nivel global.
En octubre del mismo año, tuvo su histórico momento desplegando un explosivo show conformado por una imponente puesta en escena, sus hits y una impecable banda en el Estadio Vélez donde mantuvo de pie a más de 40.000 personas durante más de dos horas y con entradas agotadas.
En lo que va de este 2026, Luck Ra fue invitado especial de Chayanne para sus últimos dos shows en Argentina comenzando en Córdoba en el Estadio Instituto y finalmente en el Estadio Vélez de Buenos Aires para hacer juntos “Un siglo sin ti” haciendo bailar a una multitud frente a este hit que cuenta con más de 86 millones de reproducciones.
Para comenzar el año, el artista cordobés visitó destinos de nuestro país para atravesar a todos con sus canciones en festivales de verano en destinos como Puan, Córdoba, Concepción del Uruguay, San Martín de los Andes, Mar del Plata y Ayacucho.
Actualmente comenzó su gira 2026 en México donde se presentó por primera vez en el Festival Resuena de Puebla el día 21 de marzo y luego en el Lunario de CDMX el 25 de marzo. Finalizando su paso por el país, formó parte del prestigioso Festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey el día 28 de marzo.
Con estas fechas concluidas, Luck Ra prepara su llegada a Perú, donde tiene su show confirmado en Costa 21 donde su público vivirá una noche colmada de cuarteto el día 22 de mayo.
Tour 2026
09. 01 - Fiesta De La Cebada Cervecera - Puán
10.01 - Festival Bum Bum - Córdoba
18.01 - Fiesta de la Playa de Río - Concepción del Uruguay
24.01 - Costanera Lago Lácar - San Martín de los Andes
29.01 - Polideportivo - Mar del Plata
14.03 - Fiesta del Ternero - Ayacucho
21.03 - Festival Resuena Dos Equis - Puebla, México
25.03 - Lunario - CDMX, México
28.03 - Tecate Pa’l Norte - Monterrey, México
22.05 - Costa 21 - Lima, Perú
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