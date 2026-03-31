Con un repertorio a puro cuarteto

Luck Ra realizó un debut deslumbrante en Tecate Pa’l Norte ante miles de personas

El carismático artista culminó su visita por México en uno de los festivales más importantes y convocantes del país compartiendo grilla con figuras de primer nivel. Anteriormente, tuvo sus presentaciones con entradas agotadas en el Lunario de CDMX y en el Festival Resuena de Puebla.