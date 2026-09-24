Luis Barrionuevo llevó durante décadas una de las trayectorias más singulares del sindicalismo argentino. Ahora decidió convertir buena parte de esa historia en una película.
"La mano que mueve los hilos": Luis Barrionuevo en primera persona
El documental dirigido por Brian Maya recorre más de cuatro décadas de la vida sindical, política y deportiva de Luis Barrionuevo. Producida y narrada por el propio dirigente gastronómico, la película combina archivos, testimonios y material inédito para reconstruir su particular recorrido por los principales escenarios del poder en la Argentina.
“La mano que mueve los hilos”, dirigida por Brian Maya, reconstruye la vida pública y algunos aspectos personales del histórico dirigente gastronómico a partir de su propio testimonio y del de políticos, sindicalistas, periodistas y empresarios que compartieron distintos momentos de su recorrido.
La producción tuvo su avant première el lunes 21 de septiembre en el Cinemark Palermo, ante unos 200 invitados. La presentación reunió a dirigentes políticos y sindicales, empresarios, periodistas, familiares y referentes vinculados con el mundo gastronómico.
Tres años detrás de Barrionuevo
La película nació después de que Barrionuevo rechazara la idea de escribir un libro sobre su vida. La insistencia de su hija Sandra, del director y de algunos amigos terminó inclinando la balanza hacia el formato audiovisual.
El equipo de Maya siguió al dirigente durante tres años y reunió material correspondiente a distintas etapas de su vida. El resultado combina filmaciones realizadas en diferentes escenarios, entrevistas, fotografías y videos de archivo, material inédito y recreaciones.
“Quedó mucho material, 50 años de historia”, explicó Maya durante la presentación. El director señaló además que el documental no se limita a la figura pública del sindicalista, sino que incorpora aspectos de su vida personal.
El propio Barrionuevo reconoció que durante el proceso terminó contando episodios que habitualmente no había querido hacer públicos. Según explicó, el recorrido abarca no sólo la política sino también el sindicalismo y el deporte, tres ámbitos que atravesaron buena parte de su vida.
De Catamarca a las mesas de poder
El relato comienza en Catamarca, donde Barrionuevo nació, y continúa con su llegada a Buenos Aires durante la adolescencia. A partir de allí, reconstruye sus primeros pasos laborales y sindicales hasta su consolidación como uno de los dirigentes más reconocidos del gremialismo argentino.
Uno de los tramos dedicados a sus comienzos recupera su experiencia como trabajador y su acercamiento al sindicalismo. Barrionuevo recuerda sus primeros contactos con dirigentes históricos y su paso por distintas organizaciones gremiales, antes de incorporarse al sector gastronómico.
La película avanza luego sobre el regreso de la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín, el menemismo y el Pacto de Olivos. La biografía del dirigente funciona así como hilo conductor para revisar acuerdos, conflictos y alianzas que atravesaron la política y el sindicalismo argentino durante más de cuatro décadas.
Entre los episodios recuperados aparece su apoyo a Carlos Menem, su enfrentamiento con distintos sectores del sindicalismo y la conocida frase sobre la necesidad de “dejar de robar por lo menos dos años”, pronunciada durante el menemismo. También ocupa un lugar destacado el Pacto de Olivos, al que Barrionuevo contribuyó desde su relación con el radical Enrique “Coti” Nosiglia.
Sindicalismo, política y Chacarita
El documental no se limita a la actividad gremial. Otro de sus capítulos está relacionado con la presidencia de Chacarita Juniors, etapa que ocupó durante años y que se incorpora al relato como otra dimensión de su trayectoria pública.
En ese recorrido aparecen también testimonios de figuras como Enrique “Coti” Nosiglia, Carlos Pagni, Juan Bautista “Tata” Yofre, Alejandro Fantino, Palito Ortega y Claudio “Chiqui” Tapia, entre otros. Sus intervenciones acompañan el relato de Barrionuevo y aportan diferentes miradas sobre los episodios y personajes que forman parte de la historia.
El resultado es una película centrada en un personaje que durante décadas participó de distintos espacios de poder y que, en esta oportunidad, acepta convertirse en objeto de una narración audiovisual construida alrededor de su propia voz.
Mirada personal
La particularidad de “La mano que mueve los hilos” está también en su condición de biografía impulsada por el propio Barrionuevo. El dirigente no sólo es el personaje central: su trayectoria y su testimonio organizan buena parte del relato.
La película se presenta como una mirada que busca mostrar “lo bueno y lo malo” de su protagonista. Al mismo tiempo, algunos de los asistentes a la avant première señalaron que el tratamiento resulta especialmente favorable al gastronómico, y que determinados episodios polémicos de su trayectoria quedan fuera o aparecen sin un desarrollo equivalente.
Ese aspecto convierte al documental en algo más que un repaso biográfico: también permite observar cómo un dirigente con más de medio siglo de actividad pública construye el relato sobre su propio pasado y sobre el papel que considera haber desempeñado en la historia argentina.
Milei y el presente
Los últimos años también forman parte de la película. Barrionuevo cuenta allí su acercamiento a Javier Milei y el apoyo que brindó a su candidatura, incluido el aporte de fiscales para las elecciones. Posteriormente, según su propio relato, rompió con el actual Presidente y afirmó sentirse “defraudado”.
Durante la presentación, el dirigente volvió a referirse al Gobierno y a su relación con Milei. También habló sobre el vínculo entre las nuevas generaciones y la política, y sostuvo que sindicatos, universidades e iglesias deberían contribuir a formar nuevos dirigentes.
“Hay que apostar al trasvasamiento generacional”, afirmó Barrionuevo al hablar sobre la necesidad de transmitir a los jóvenes la experiencia acumulada durante décadas de actividad pública.
“Cincuenta años en 90 minutos”
Para Brian Maya, uno de los principales desafíos fue condensar medio siglo de historia en una película de una hora y media. El director definió el resultado como una suerte de selección de los principales episodios de la vida de Barrionuevo: Chacarita, la lucha sindical, el Pacto de Olivos y también aspectos personales como sus frustraciones, cansancio y vínculos familiares.
El título de la película remite, en definitiva, a una de las ideas que atraviesan el relato: la relación entre Barrionuevo y el poder. Después de décadas de vínculos con presidentes, dirigentes políticos, empresarios y referentes sindicales, el propio protagonista ofrece una definición sobre aquello que considera la verdadera medida del poder: “Levantar el teléfono y que te atienda el Presidente”.
Así, “La mano que mueve los hilos” propone recorrer la Argentina de las últimas décadas a través de una figura que estuvo cerca de algunas de sus principales decisiones políticas y sindicales.
Pero también plantea una pregunta sobre la construcción de la memoria: qué recuerda un protagonista, qué decide contar y cómo se transforma medio siglo de historia cuando quien estuvo en el centro de los acontecimientos toma la palabra para narrarlo.