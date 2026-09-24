Entretelones del poder

"La mano que mueve los hilos": Luis Barrionuevo en primera persona

El documental dirigido por Brian Maya recorre más de cuatro décadas de la vida sindical, política y deportiva de Luis Barrionuevo. Producida y narrada por el propio dirigente gastronómico, la película combina archivos, testimonios y material inédito para reconstruir su particular recorrido por los principales escenarios del poder en la Argentina.