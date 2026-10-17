#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Lanzamiento

Lula Martínez y Mati Allende proponen un "Cambio de estación"

La vocalista de Cada Cual unió fuerzas con el guitarrista de Nada Más y Nada Menos para plasmar una canción que nació entre zapadas y desde el viernes está para la consideración del público. Es la primera de una serie de creaciones espontáneas, aseguró la cantante.

Allende y Martínez, en la producción fotográfica y audiovisual del lanzamiento. Foto: Luchi MedinaAllende y Martínez, en la producción fotográfica y audiovisual del lanzamiento. Foto: Luchi Medina
+ Agregar El Litoral en

El viernes 16 se publicó “Cambio de estación”, colaboración entre Lula Martínez (cantante de Cada Cual) y Mati Allende (guitarrista de Nada Más y Nada Menos y Rompiendo Espejos y tecladista en Bravos Muchachitos!, entre otros proyectos).

Sobre la iniciativa, contó Lula: “Hay algo que disfruto un montón, que es hacer canciones; pero sobre todo disfruto un montón hacer canciones con otros, Como les pasará a muchos y a muchas, hay canciones que quedan en el cajón de los recuerdos y uno no la saca; por qué, no sé”.

“Hace un tiempo me decidí y dije: ‘Voy a empezar a sacar estas canciones, que dejen de ser solo mías, o mías y de alguien más’, sin ninguna campaña previa, sin ninguna publicidad. No, esto va a ser así: una bomba de la nada y me retiro nuevamente”.

Sobre la canción, afirmó que “es un temita que hicimos ya en 2025. Me pone muy contenta porque es una canción que me encanta, es una canción que a mí me gustó mucho escribirla. Esto va a ser así: cada tanto yo voy a tener que hacer una catarsis y le voy a decir: ‘Bueno, acá saco un tema’”.

“Siento que con esto también regalo un pedacito de mi corazón y de mis sentires. A ustedes y a mí, porque para mí fue un camino largo mostrar esta parte. Voy a estar sacando canciones hechas con amigos, otras hechas desde mi soledad, mi guitarra y yo, como para darme un gustito más en la vida con esto que tanto me hace muy feliz”.

“Espero que les guste y espero que esta canción los pueda también acompañar como me acompañó a mí”, concluyó.

Lula Martínez y Mati Allende estrena la canción “Cambio de estación”“Me pone muy contenta porque es una canción que me encanta”, afirma Lula. Foto: Gentileza Luchi Medina

Ficha técnica

Letra y voz: Lula Martínez.

Guitarra: Mati Allende.

Producción musical: Lula Martínez, Mati Allende.

Mezcla y master: Bruno Leurino.

Arte de tapa: Valen Terrestre.

Fotos: Luchi Medina.

Vestuario: Palo Fernández.

Lula Martínez y Mati Allende estrena la canción “Cambio de estación”“Con esto también regalo un pedacito de mi corazón y de mis sentires”, afirma Lula. Foto: Gentileza LM

Letra

Miro por la ventana y pienso

en lo que pasó

quizás un día te encuentre

y sea mejor

Miro por la ventana y pienso en lo que pasó

la incertidumbre de no entender por qué no funcionó

Hay cambio de estación y nosotros dos seguimos alejándonos

quizás un día te encuentre y sea mejor

Cuándo vas a venir

te esperaba ahí

y transformé el dolor en cosas como una canción

y cuando vas a venir

Soñando algún reencuentro que quizás nunca va a llegar

y no dejo de pensar

no quiero esto y una parte de mí vos te llevás

vuelvo al mismo lugar

encuentro tanta calma en los recuerdos de los dos

dejaste tu pintura en mi habitación

las fotos recortadas las guardo en mi cajón

no volveré a sacarlas al menos que me des una razón

Cuándo vas a venir

te esperaba ahí

y transformé el dolor en cosas

como una canción

y cuando vas a venir

Miro por la ventana y pienso en lo que pasó

la incertidumbre de no entender por qué no funcionó

Hay cambio de estación

y nosotros dos seguimos alejándonos

quizás un día te encuentre

y sea mejor

+ Agregar El Litoral en

#TEMAS:
Arte Música Teatro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro