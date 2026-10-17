Lanzamiento

Lula Martínez y Mati Allende proponen un "Cambio de estación"

La vocalista de Cada Cual unió fuerzas con el guitarrista de Nada Más y Nada Menos para plasmar una canción que nació entre zapadas y desde el viernes está para la consideración del público. Es la primera de una serie de creaciones espontáneas, aseguró la cantante.