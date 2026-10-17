El viernes 16 se publicó “Cambio de estación”, colaboración entre Lula Martínez (cantante de Cada Cual) y Mati Allende (guitarrista de Nada Más y Nada Menos y Rompiendo Espejos y tecladista en Bravos Muchachitos!, entre otros proyectos).
Lula Martínez y Mati Allende proponen un "Cambio de estación"
La vocalista de Cada Cual unió fuerzas con el guitarrista de Nada Más y Nada Menos para plasmar una canción que nació entre zapadas y desde el viernes está para la consideración del público. Es la primera de una serie de creaciones espontáneas, aseguró la cantante.
Sobre la iniciativa, contó Lula: “Hay algo que disfruto un montón, que es hacer canciones; pero sobre todo disfruto un montón hacer canciones con otros, Como les pasará a muchos y a muchas, hay canciones que quedan en el cajón de los recuerdos y uno no la saca; por qué, no sé”.
“Hace un tiempo me decidí y dije: ‘Voy a empezar a sacar estas canciones, que dejen de ser solo mías, o mías y de alguien más’, sin ninguna campaña previa, sin ninguna publicidad. No, esto va a ser así: una bomba de la nada y me retiro nuevamente”.
Sobre la canción, afirmó que “es un temita que hicimos ya en 2025. Me pone muy contenta porque es una canción que me encanta, es una canción que a mí me gustó mucho escribirla. Esto va a ser así: cada tanto yo voy a tener que hacer una catarsis y le voy a decir: ‘Bueno, acá saco un tema’”.
“Siento que con esto también regalo un pedacito de mi corazón y de mis sentires. A ustedes y a mí, porque para mí fue un camino largo mostrar esta parte. Voy a estar sacando canciones hechas con amigos, otras hechas desde mi soledad, mi guitarra y yo, como para darme un gustito más en la vida con esto que tanto me hace muy feliz”.
“Espero que les guste y espero que esta canción los pueda también acompañar como me acompañó a mí”, concluyó.
Ficha técnica
Letra y voz: Lula Martínez.
Guitarra: Mati Allende.
Producción musical: Lula Martínez, Mati Allende.
Mezcla y master: Bruno Leurino.
Arte de tapa: Valen Terrestre.
Fotos: Luchi Medina.
Vestuario: Palo Fernández.
Letra
Miro por la ventana y pienso
en lo que pasó
quizás un día te encuentre
y sea mejor
Miro por la ventana y pienso en lo que pasó
la incertidumbre de no entender por qué no funcionó
Hay cambio de estación y nosotros dos seguimos alejándonos
quizás un día te encuentre y sea mejor
Cuándo vas a venir
te esperaba ahí
y transformé el dolor en cosas como una canción
y cuando vas a venir
Soñando algún reencuentro que quizás nunca va a llegar
y no dejo de pensar
no quiero esto y una parte de mí vos te llevás
vuelvo al mismo lugar
encuentro tanta calma en los recuerdos de los dos
dejaste tu pintura en mi habitación
las fotos recortadas las guardo en mi cajón
no volveré a sacarlas al menos que me des una razón
Cuándo vas a venir
te esperaba ahí
y transformé el dolor en cosas
como una canción
y cuando vas a venir
Miro por la ventana y pienso en lo que pasó
la incertidumbre de no entender por qué no funcionó
Hay cambio de estación
y nosotros dos seguimos alejándonos
quizás un día te encuentre
y sea mejor